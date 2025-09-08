El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó en más del 80% tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington y 88 operadores en todo el mundo han suspendido total o parcialmente sus envíos a este país, afirmó el sábado la Unión Postal Universal (UPU).

La UPU, una agencia de cooperación postal de la ONU, afirmó en un comunicado que datos recogidos de su red global de operadores postales indican que los envíos hacia Estados Unidos se detuvieron "casi por completo", en un 81%, después de la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses el pasado 29 de agosto, en comparación con la semana anterior.

Mediante un decreto del pasado 30 de julio, la administración estadounidense decidió, con efecto a partir del 29 de agosto, suprimir la exención de derechos de aduana de la que hasta entonces disfrutaban los pequeños paquetes postales (envíos de mercancías por un valor igual o inferior a 800 dólares, es decir, 686 euros).

En principio, la eliminación de la exención fiscal a los paquetes pequeños que entran a Estados Unidos iba dirigida únicamente a China y a Hong Kong, en el marco de la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra los gigantes del comercio en línea Shein y Temu, pero luego se extendió a todos los países.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénTemu y Shein se sacuden para sortear el fin de las exenciones a las 'minimis' chinas de Trump

Desde entonces, estos paquetes están sujetos a los mismos tipos de derechos de aduana que se aplican a otras importaciones procedentes de los países de origen. Por ejemplo, el 15 % para los países de la Unión Europea (UE) o el 50 % para la India.

Solo los envíos entre particulares por un valor inferior a 100 dólares (86 euros) siguen estando exentos de derechos.

Servicios postales de todo el mundo, entre ellos los de Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Italia y Japón, suspendieron sus envíos a Estados Unidos porque no tuvieron tiempo suficiente para prepararse para cumplir con las nuevas reglas que les obligaban a cobrar los derechos aduaneros por anticipado a sus clientes y transferirlos a las autoridades norteamericanas.

Un total de "88 operadores postales informaron a la UPU que han suspendido algunos o todos los servicios postales hacia Estados Unidos hasta que se implemente una solución", afirmó la entidad.

Además de la brevedad del plazo de aplicación de la decisión, el problema radica sobre todo en el hecho de que el decreto obliga "a los transportistas y otras partes autorizadas a cobrar por adelantado a los remitentes los derechos de aduana y a transferir los importes consolidados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos", explicó la UPU a finales de agosto. MIRA TAMBIÉN Seúl reacciona a masiva detención de surcoreanos en planta conjunta de Hyundai y LG en EE. UU. Israel-Premier Tech retira el nombre del país de su uniforme para aliviar tensiones en la Vuelta

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó esta decisión con el deseo de "poner fin a una laguna catastrófica utilizada, entre otras cosas, para eludir los derechos de aduana y enviar opioides sintéticos y otros productos peligrosos".

La Unión Postal Universal (UPU) está trabajando en el "rápido desarrollo de una nueva solución técnica que permita reanudar el envío de correo a Estados Unidos", asegura su director general, Masahiko Metoki, en un comunicado.

Consiste en una calculadora que se integra en los sistemas informáticos de los operadores postales para calcular y cobrarles los aranceles a los clientes en el origen.

Con sede en la capital suiza, Berna, la UPU fue establecida en 1874 y cuenta con 192 estados miembros. Establece las reglas para los intercambios de correo internacional y hace recomendaciones para mejorar los servicios.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más