Tras haber fracasado el lunes en su intento de obtener el voto de confianza de la Asamblea Nacional, François Bayrou presentará su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron el martes 9 de septiembre por la mañana. El presidente de la república ha prometido nombrar un nuevo primer ministro en los próximos días.

Lo esencial:

  • Bayrou presentará su dimisión tras perder una votación de confianza sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros.
  • Emmanuel Macron descarta elecciones anticipadas y anunciará un nuevo primer ministro en los próximos días.
  • Mercados amanecen estables, la Bolsa de París abrió al alza y los bonos franceses apenas subieron.

A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia del 9 de septiembre:

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más