Tras haber fracasado el lunes en su intento de obtener el voto de confianza de la Asamblea Nacional, François Bayrou presentará su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron el martes 9 de septiembre por la mañana. El presidente de la república ha prometido nombrar un nuevo primer ministro en los próximos días.

Lo esencial:

Bayrou presentará su dimisión tras perder una votación de confianza sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros.

sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros. Emmanuel Macron descarta elecciones anticipadas y anunciará un nuevo primer ministro en los próximos días.

en los próximos días. Mercados amanecen estables, la Bolsa de París abrió al alza y los bonos franceses apenas subieron.

A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia del 9 de septiembre:

