Tras haber fracasado el lunes en su intento de obtener el voto de confianza de la Asamblea Nacional, François Bayrou presentará su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron el martes 9 de septiembre por la mañana. El presidente de la república ha prometido nombrar un nuevo primer ministro en los próximos días.
Lo esencial:
- Bayrou presentará su dimisión tras perder una votación de confianza sobre su plan de austeridad de 44.000 millones de euros.
- Emmanuel Macron descarta elecciones anticipadas y anunciará un nuevo primer ministro en los próximos días.
- Mercados amanecen estables, la Bolsa de París abrió al alza y los bonos franceses apenas subieron.
A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia del 9 de septiembre:
