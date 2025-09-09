El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. mostró archivos de Jeffrey Epstein, entre ellos la copia de una nota con connotaciones sexuales aparentemente firmada por Donald Trump. La divulgación aviva la controversia que el presidente intenta contener en torno al manejo de su administración de los documentos vinculados al delincuente sexual convicto, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Una nueva mención de la historia del magnate norteamericano Jeffrey Epstein, acusado por sus crímenes sexuales y muerto en prisión, salpica al presidente de los Estados Unidos.

El lunes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de ese país mostró el llamado "libro de cumpleaños" que recibió el financiero estadounidense y delincuente sexual cuando cumplió 50 años.

Se trata de una recopilación de 200 páginas de cartas, fotografías y dibujos de decenas de conocidos de Epstein, con mensajes de cumpleaños y, a la vez, textos de hombres adinerados obsesionados con las mujeres y el sexo.

En el documento está incluido un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, que encierra un texto: el guion de una conversación ficticia entre Trump y Epstein, que incluye la firma escrita a mano de "Donald", muy similar a la del presidente estadounidense.

En la red X, el congresista demócrata de California, Robert García, compartió la imagen:

"Aquí está: Recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!", escribe García.

El guion que hay dentro del dibujo dice: "Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey: Yo tampoco, ya que también sé qué es.Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey: Pensándolo bien; sí, las tenemos".

"Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey: De hecho, lo tuve claro la última vez que te vi. Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso".

El texto va firmado "Donald J. Trump", junto a la mencionada firma manuscrita.

El presidente ha negado tajantemente su autoría. De hecho, The Wall Street Journal, medio que en julio adelantó la información, así como sus periodistas, han sido acusados en los tribunales de difamación por Trump, quien pide una compensación no inferior a 10.000 millones de dólares.

En aquel momento, Trump escribió en redes sociales: “La supuesta carta que publicaron de Trump a Epstein es falsa”.

Argumentando que se trata de un documento falso, el vicejefe de Gabinete del Gobierno Trump, Taylor Budowich, compartió también el dibujo acompañado de varias firmas del actual inquilino de la Casa Blanca.

En la misma línea, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió en redes sociales: “Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó este dibujo, y no lo firmó”.

Sin embargo, el presidente también es mencionado en el libro en otra carta, que parece haber sido escrita por Joel Pashcow, expresidente de una empresa inmobiliaria en Nueva York. En ella se incluye un cheque ficticio, hecho como si Trump pagara a Epstein 22.500 dólares, acompañado de la frase "primeros talentos con el dinero y las mujeres".

El diario The New York Times, que revisó la correspondencia personal de Trump, asegura que el presidente firmó con su nombre de pila hace décadas, en fechas similares a las que lo vincularían con este documento de Epstein.

Esta revelación del archivo Epstein llega al Congreso estadounidense después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino.

Las bases MAGA (siglas de "Make America Great Again", en inglés “Hacer grande a EE. UU. de nuevo”) consideran válidas las teorías que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político. Por eso, la decisión del presidente de Estados Unidos de no divulgar los archivos por completo ha dividido a Los Republicanos y alejado a muchos de sus partidarios.

Algunos líderes republicanos argumentaron que la investigación del Comité de Supervisión proporcionaría mayor transparencia, mientras que los demócratas aprovechan el dibujo para hacer un llamado al gobierno de Trump a divulgar los archivos.

Según los medios locales, Trump y Epstein fueron amigos en los años 1990 y 2000, pero su relación se enfrió hacia 2004.

Con EFE y medios locales

