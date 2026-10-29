Al menos 68 personas murieron el miércoles cuando un tren de alta velocidadchocó contra uno estacionado. Los equipos de rescate seguían en la noche sus labores entre los vagones destrozados en el segundo accidente ferroviario mortal en España este año y el más mortífero de Europa desde 2013.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que "toda España" estaba de luto tras la colisión, que se produjo después de que se autorizara la circulación de un tren de Renfe de alta velocidad, a pesar de que la señal estaba en rojo debido a la presencia de otro tren detenido.

Oscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, declaró a los periodistas en Madrid que la señal roja se activó debido a un fallo en las comunicaciones informáticas, que detuvo automáticamente el tráfico, pero que posteriormente se tomó la decisión errónea de reiniciar el tren de Renfe.

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026.

Pedro Sánchez declaró en un discurso televisado desde las inmediaciones del lugar del accidente, al sur de Madrid, que la "terrible tragedia" sería investigada y prometió abordar cualquier fallo que saliera a la luz, añadiendo que las causas de los dos accidentes parecían no estar relacionadas.

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"Si necesitamos reforzar aún más la seguridad para recuperar la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, lo haremos, porque lo inaceptable para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en el mismo año", dijo Sánchez.

El Partido Popular, principal partido de la oposición española, anunció la cancelación de todos sus actos de campaña en la jornada, de cara a las elecciones del próximo mes.

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Atrapado entre asientos

En el lugar del accidente, en la zona rural de Castilla-La Mancha, ambulancias, furgonetas funerarias y helicópteros se congregaron junto a uno de los trenes en un tramo elevado de la vía, mientras que restos de metal retorcido y escombros yacían esparcidos por un terraplén donde al menos tres vagones se habían precipitado.

El presidente del gobierno regional, Emiliano García-Page, dijo que el número de muertos era de 68, mientras que los rescatistas que buscaban a otras víctimas al caer la noche desconocían si se descubrirían más fallecidos una vez que se movieran los vagones.

Los pasajeros, algunos cubiertos de sangre o vendados, fueron evacuados por una carretera cercana tras el accidente, que según la ministra de Sanidad española, Mónica García, dejó 80 heridos, 15 de ellos de gravedad.

Salvador Arriza, de 62 años, describió el caos que se vivió en su vagón:

"Yo estaba muy cerca de la puerta, pero (otros pasajeros) estaban rompiendo las ventanas para poder salir. Algunas personas prácticamente no podían moverse porque estaban atrapadas entre los asientos".

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Ya se abrió una investigación

Esta catástrofe, el accidente ferroviario más mortífero de Europa desde el descarrilamiento de 2013 en Santiago de Compostela, también en España, en el que murieron 80 personas, se produce tras otro accidente mortal ocurrido en enero en el que se vieron implicados trenes de alta velocidad operados por las mismas compañías en la misma línea y en el que fallecieron 46 personas.

En aquella colisión, un tren descarriló y chocó contra otro tren que venía en sentido contrario, lo que provocó un debate sobre la inversión en el mantenimiento de las vías férreas.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes de alta velocidad en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Renfe declaró el miércoles que, tras haber recibido autorización para continuar su viaje, su tren chocó contra el de Iryo, que permanecía detenido por razones que desconocían.

"El tren de Renfe continuó su marcha según lo previsto, y se produjo una colisión. La investigación deberá esclarecer la secuencia exacta de los hechos, las condiciones del tráfico y las circunstancias del impacto", declaró Renfe en un comunicado.

Iryo, que afirmó haber activado sus protocolos de emergencia, y el operador de infraestructuras estatal Adif no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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Pasajeros salen disparados por el choque

Un portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha declaró que 147 personas viajaban a bordo del tren Iryo y 397 en el servicio de Renfe cuando se produjo la colisión alrededor de las 9 de la mañana (08:00 GMT), descarrilando dos vagones del Iryo.

El pasajero Rafael Barceló dijo sentirse afortunado porque se había levantado de su asiento para tomar un café y agregó que había habido al menos ocho víctimas en su vagón.

Un pasajero rescatado de uno de los trenes involucrados en una colisión llega a Urda, España, el 28 de octubre de 2026.

"Estábamos desayunando, tomando un café, cuando sentimos un impacto muy fuerte y salimos disparados por los aires", dijo.

En una escuela de Urda, a donde habían acudido los familiares, una mujer que se identificó como Ana contuvo las lágrimas mientras decía que aún no había noticias de su marido, Pepe. Su nombre no figuraba entre los identificados, aunque la Policía había encontrado a su perro, Trece.

Renfe anunció la apertura de una línea especial para familiares de las víctimas. La compañía ferroviaria informó que ha suspendido la venta de billetes para el tren de alta velocidad Madrid-Andalucía hasta el 13 de diciembre.

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Gastos de mantenimiento

Un informe preliminar de la Guardia Civil de febrero señalaba defectos en la vía, el riel o una soldadura entre dos secciones de vía como la principal teoría sobre el accidente de enero, aunque los investigadores mantuvieron abiertas otras siete posibilidades.

La autoridad española de seguridad ferroviaria ha informado de que los accidentes, incluidos los descarrilamientos y las colisiones, aumentaron de 45 en 2016 a 57 en 2024 y a 69 el año pasado.

Un análisis de Reuters de los datos de la autoridad española de competencia mostró que unos 25 millones de pasajeros utilizaron un tren de alta velocidad en España en el primer semestre de 2026, una caída de alrededor del 14% en comparación con el mismo período del año anterior.

Mientras tanto, los datos de la Comisión Europea muestran que la inversión de España en el mantenimiento de sus aproximadamente 4.000 km (2.485 millas) de líneas de alta velocidad se ha quedado rezagada con respecto a otros grandes países europeos.

Aunque España invirtió una media de unos 1.500 millones de euros anuales en su red de alta velocidad entre 2018 y 2022, más que cualquier otro país europeo, la mayor parte de ese dinero se destinó a nuevas construcciones. Solo alrededor del 16% se reservó para mantenimiento, renovaciones y mejoras.

España abrió recientemente su red ferroviaria a empresas privadas para competir con Renfe. La compañía italiana Iryo comenzó a operar en España en 2022.

Joan Rodríguez, portavoz del sindicato de trabajadores ferroviarios español, afirmó que el aumento del tráfico derivado de la privatización ha ejercido una presión adicional sobre la infraestructura ferroviaria.

"No estamos convencidos de que la liberalización del servicio ferroviario de pasajeros de alta velocidad haya ido acompañada del mantenimiento necesario de las vías", declaró Rodríguez a TVE el miércoles. "No digo que haya sido un factor determinante (en los accidentes), pero sí, el aumento del uso de la red es un factor a tener en cuenta".

Con Reuters y AP

Este artículo ha sido adaptado de su original en inglés.

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