La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fue aplazada para el 18 de julio de 2027, informó este miércoles el Consejo Electoral Provisional (CEP).

El CEP había planeado previamente una primera ronda de votación presidencial para el 13 de diciembre, pero luego dijo que estaba revisando el calendario.

De acuerdo con lo publicado este miércoles por el CEP, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití fue aplazada para el 18 de julio de 2027.

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El organismo divulgó este miércoles 28 de octubre un calendario electoral actualizado, que indica que la segunda vuelta de estas elecciones, aplazadas varias veces en los últimos años, se llevará a cabo el 4 de octubre del próximo año.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) había anunciado el 6 de octubre nuevos cambios en el calendario de las elecciones presidenciales y legislativas, que tenían prevista su primera vuelta para el 13 de diciembre, y confirmado que el inicio de la campaña electoral sería postergado.

La decisión llegó después de consultas con los actores políticos y de la adopción de modificaciones al decreto electoral por parte del Consejo de Ministros. En una nota de prensa difundida desde Pétion-Ville, el CEP informó que la inscripción en línea de los candidatos y la presentación de los documentos requeridos se extenderían hasta el 31 de octubre.





Unas elecciones largamente postergadas

El calendario publicado por el CEP en julio establecía la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas para el 13 de diciembre de 2026, mientras que una eventual segunda vuelta estaba prevista para el 21 de febrero de 2027. El propio organismo había advertido entonces que el cumplimiento de esas fechas dependía de las condiciones de seguridad y de los recursos financieros disponibles.

La campaña de la primera vuelta debía comenzar el 5 de octubre. Sin embargo, el CEP ya había advertido a finales de septiembre que el período oficial de campaña todavía no había comenzado y había pedido a los partidos y candidatos abstenerse de realizar actividades que pudieran ser consideradas campaña electoral fuera del período autorizado.

El retraso supone un nuevo revés para un proceso que pretende devolver a Haití a la normalidad institucional después de años sin elecciones generales. El país no celebra elecciones desde 2016 y el último presidente electo, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021 sin que posteriormente se celebraran comicios presidenciales para reemplazarlo.

La violencia condiciona el proceso

La incertidumbre electoral se produce además en un contexto de extrema fragilidad. Haití atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad, con amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones bajo la influencia de grupos armados.

La violencia de las pandillas provocó asesinatos, desplazamientos masivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, mientras las autoridades intentan recuperar el control territorial y crear las condiciones necesarias para celebrar los comicios.

En este escenario, la organización de las elecciones no depende solamente del calendario formal. El propio CEP había señalado en su cronograma de julio que la celebración de los comicios estaba condicionada a la existencia de un clima de seguridad aceptable y a la disponibilidad de recursos para mantener las operaciones electorales.

Archivo. 22/05/2024.- Mujeres venden productos en un mercado este miércoles, en Cabo Haitiano (Haití).

Las Naciones Unidas también mantienen una misión internacional destinada a respaldar a las autoridades haitianas frente a las organizaciones criminales. El Consejo de Seguridad extendió recientemente por seis meses el mandato de la fuerza multinacional, aunque el despliegue permanece muy por debajo del objetivo inicialmente previsto.

Para Haití, el nuevo retraso vuelve a poner a prueba la posibilidad de recuperar un sistema institucional basado en elecciones después de una década sin comicios nacionales.

Con AFP y Reuters

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