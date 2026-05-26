“Un informe muy escueto como, en general, es la forma de presentarse del presidente de la República”, dijo el doctor en ciencia política, Santiago Basabe, sobre el informe a la nación que entregó Daniel Noboa, ante la Asamblea Nacional, este 24 de mayo al cumplirse el primer año de su mandato.

Es un aniversario con un extra, porque Noboa está en el poder desde noviembre de 2023, por la muerte cruzada que invocó Guillermo Lasso y terminó su periodo de manera anticipada.

En un discurso de 34 minutos y 20 segundos, el presidente ecuatoriano resumió su gestión en diversos temas, aunque algunos de los datos que entregó han sido calificados de falsos o imprecisos por medios que realizaron el proceso de ‘fact-checking’ (verificación de datos) en vivo.

Además, no parece tener un plan para los desafíos del resto de su mandato, dijo Basabe. “No se observa que exista un guion político o económico de cómo enfrentará el Gobierno en los próximos tres años, únicamente son temas coyunturales y muy puntuales”, agregó.

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Seguridad

“Combatimos estructuras criminales que crecieron durante años mientras muchos miraban hacia otro lado, algunos eran hasta socios. Tomamos decisiones difíciles, incómodas, decisiones que otros evitaron porque preferían la popularidad fácil antes que defender al Ecuador”, dijo Noboa respecto a las medidas que ha tomado para enfrentar la creciente inseguridad del país.

Con una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes, una cifra récord en la historia del país, el presidente ecuatoriano no entregó datos actualizados al respecto y señaló varias generalidades sobre operativos y la sensación de las personas frente a las decisiones que ha tomado. “Hoy el Ecuador sabe que tiene un gobierno que combate”, afirmó Noboa.

Sin embargo, analistas y expertos han cuestionado que, en realidad, no existe un plan real para combatir el crimen organizado, únicamente medidas temporales, como toques de queda o estados de excepción que, aparte de frenar solo por momentos la criminalidad, han derivado en una expansión de las bandas a otras zonas. Aunque se han reducido las muertes violentas en los territorios militarizados, en otras provincias ha crecido esta cifra.

“Hay decisiones de coyuntura que generan resultados de coyuntura Es natural que descienda la seguridad si encierras a las personas a las 11 de la noche. Esa no es una política de Estado”, dijo Basabe.

Para la analista en seguridad y conflicto, Michelle Maffei, las medidas que ha tomado Noboa no han afectado a las organizaciones criminales y su control se ha extendido a otros territorios que antes no registraban altas cifras de criminalidad o delincuencia común.

Además, alertó que cuando se toman este tipo de medidas, una vez que terminan, las organizaciones aceleran la comercialización de la droga que estuvo retenida mientras regía el toque de queda. Es decir, es una pausa de las economías ilícitas, no un golpe fuerte a ese motor económico. Para Magffei, una respuesta únicamente militar es insuficiente para combatir el crimen organizado en el país.

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El presidente Noboa entregó otra cifra respecto a los delitos comunes y dijo que bajaron en un 23% en comparación con 2024 y 2025. Según el medio de verificación Lupa Media, la Fiscalía General del Estado señaló que los robos cayeron apenas un 2%, y la categoría más amplia, que incluye hurtos, extorsiones y estafas, registra una baja del 6,7%, lejos del 23% anunciado por el mandatario.

Economía

“Redujimos el riesgo país hasta llegar a 400 puntos. Fortalecimos nuestra balanza no petrolera y logramos que las ventas y la actividad económica se reactiven en todo el país”, dijo Noboa con respecto a sus logros en materia económica.

Para Basabe, hay dos mundos: el macroeconómico y el microeconómico. “El gran avance es que ha mejorado la relación con organismos multilaterales, el riesgo país bajó, aclarando que este indicador observa en qué medida un estado ofrece garantías de pagar los bonos de deuda pública”, señaló el analista, al mencionar que, del otro lado, el microeconómico, el país sigue con niveles de desempleo importantes.

“En el primer mundo se ha manejado relativamente bien, pero en la economía popular y de las calles en lo que va su gobierno de casi 30 meses hay una debilidad muy fuerte en resolver los problemas de lo cotidiano”, agregó.

Sobre el empleo, Noboa destacó: “Logramos aumentar el empleo adecuado en el Ecuador, registrando entre el último trimestre del 2024 y el 2025 un crecimiento de cuatro puntos”.

Sin embargo, el medio de verificación Lupa Media aclara en su informe que el dato no es preciso, pues si bien el empleo adecuado aumentó entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el incremento fue de 2,7 puntos porcentuales. Pasó del 34,1% a 36,8% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC). Es decir, no fueron los cuatro puntos que dijo Noboa.

Además, con respecto a las cifras de este año, el INEC dijo que el primer trimestre de 2026 el empleo adecuado se situó en 35,7%, frente al 35,2% del mismo período del año anterior, una diferencia que el propio INEC no considera estadísticamente significativa.

Lo que sí se confirmó es que aumentó el número de contratos en el Sistema Único de Trabajo (SUT). Del 24 de mayo de 2025 al 16 de mayo de 2026 se registraron 1.020.520 contratos, de los cuales, más de la mitad correspondían a jóvenes de 18 a 29 años.

El presidente también se refirió a la pobreza y afirmó que hubo una reducción significativa y que el indicador refleja la cifra “más baja en la historia del país”. Sin embargo, según Lupa Media, el propio instituto que publica estas cifras, el INEC, advirtió que las variaciones registradas a nivel nacional no son estadísticamente significativas.

Guerra comercial Ecuador – Colombia

Aunque es la relación diplomática más crítica que tiene el país en la región, el presidente Daniel Noboa no mencionó el tema durante su informe a la nación. No señaló posibles soluciones, diálogos o pasos a seguir.

Según varios analistas, la disputa responde más a diferencias ideológicas y golpea las economías de ambos países, que tienen una frontera viva que se ha visto fuertemente afectada por este impasse, con aranceles que llegaron incluso al 100% por parte de Ecuador a todos los productos colombianos.

“Si le impones una tasa arancelaria a muchas de las importaciones que se hace a Colombia, hay un resentimiento en el intercambio comercial que se nota en la frontera. Ese debería ser uno de los temas que el gobierno debería tener en cuenta en lo inmediato, pero ni siquiera fue mencionado”, cuestionó Basabe.

Por ahora, la Comunidad Andina (CAN) exigió a Ecuador retirar la tasa de seguridad, como han denominado a este arancel, y solicitó a Colombia desmontar sus aranceles recíprocos. Sin embargo, Quito se negó a hacerlo y presentó un recurso.

Proyectos, salud y corrupción

Con respecto a la salud, Basabe dijo que la situación es muy compleja y que parte de un hecho real y concreto: Ecuador estuvo casi cinco meses sin ministro del sector.

“Esto da cuenta de que el interés del Gobierno sobre este tema ha sido muy deficitario. Hubo una ligera referencia sobre las medicinas, pero no se ha visto un plan estructural”, agregó.

Sobre esto, Noboa dijo: “Efectuaremos una gran compra de medicinas y haremos cooperación gobierno a gobierno con naciones que pueden producir en gran cantidad medicinas de calidad para nosotros, para los ecuatorianos, que tanto se necesita en este momento”.

En cuanto a corrupción, el mandatario se refirió a temas que involucraron funcionarios de administraciones anteriores.

“Ahí están los casos que avergonzaron al país, Sinohydro, con millones de dólares en presuntos sobornos alrededor de Coca Codo Sinclair. El caso Encuentro, donde las empresas públicas volvieron a aparecer vinculadas a redes de poder, tráfico de influencias y negociados. Y el caso Sucre, otro símbolo de cómo se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos”, detalló.

Sin embargo, Basabe mencionó que más allá de las denuncias de vínculos del entorno empresarial de Noboa con el narcotráfico, “hay varias respecto al manejo gubernamental” que no mencionó en su discurso.

“Hay un escándalo judicializado denominado Progen, donde están mandos medios y bajos, pero no aparecen ministros dentro de esta investigación. Esto sumado a otros escándalos dan cuenta de un escenario en el que hay muchas críticas y lamentablemente no se observa en el gobierno la posibilidad de un giro”, afirmó el analista.

“El Ecuador se salva cuando el país entero decide ponerse de pie y avanzar unido”, finalizó Noboa, en medio de una Asamblea que también cumple un año entre críticas y polémicas por la aprobación de varias leyes que han sido calificadas de inconstitucionales por la Corte Constitucional, y otras que enfrentan demandas similares de no ajustarse a la Carta Magna.

Para Basabe no hay un plan a mediano plazo. “No hubo este año y no creo que lo haya en los próximos tres años”, sentenció.

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