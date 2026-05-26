El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este lunes que la rápida propagación del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda está superando los esfuerzos de respuesta, al ofrecer la cifra más reciente de muertes sospechosas de ser causadas por el virus: 220.

El funcionario añadió que los países vecinos de la República Democrática del Congo "deberían tomar medidas inmediatas" para contener la enfermedad.

Mongbwalu, una gran ciudad en la inestable provincia nororiental de Ituri, se encuentra en el epicentro del brote, que se detectó por primera vez el 15 de mayo. Desde entonces, ha matado a más de 200 personas en RD Congo.

La OMS declaró el brote de la cepa Bundibugyo —la tercera infección más grande de este tipo registrada— como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

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25 pacientes huyeron durante dos ataques el fin de semana

Los médicos que trabajan en primera línea de la lucha contra el ébola en República Democrática del Congo, que ya se enfrentan a la escasez de suministros básicos, ahora también tienen que lidiar con ataques a sus instalaciones y con pacientes que huyen a medida que el virus se propaga rápidamente.

Se han producido al menos tres incidentes de este tipo en la provincia nororiental de Ituri, donde se registraron los primeros casos de ébola, incluidos dos durante el fin de semana dirigidos contra el mismo hospital, del que escaparon más de dos docenas de pacientes.

Captura de pantalla de un video que muestra el incendio de las tiendas de campaña destinadas al tratamiento del ébola en Rwampara, el 21 de mayo de 2026.

Los ataques recuerdan la violencia generalizada contra las instalaciones de salud durante el brote de 2018-2020 en el este de la República Democrática del Congo, que causó la muerte de más de 25 trabajadores de la salud.

Algunos fueron perpetrados por civiles que estaban enojados por no poder enterrar a sus seres queridos o que estaban convencidos de que el brote era un engaño.

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La OMS intenta "ponerse al día" con más de 900 casos sospechosos

En una reunión en línea de la Unión Africana sobre el brote, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este lunes que el retraso en la detección de los casos de ébola ha derivado en que los equipos de respuesta ahora están "intentando ponerse al día" y que era probable que la epidemia empeorara antes de mejorar.

Tedros anunció que viajaría a RD Congo el martes 26 de mayo junto a Chikwe Ihekweazu, un alto funcionario de la OMS responsable de abordar las emergencias sanitarias.

Ghebreyesus informó el domingo de más de 900 casos sospechosos por el brote, incluidos 101 confirmados con prueba médica.

Un motorista se desinfecta las manos al cruzar a Uganda desde la República Democrática del Congo por el paso fronterizo de Busunga, el 18 de mayo de 2026.

Uganda, que limita con RD Congo, informó este lunes de dos casos más de ébola, lo que eleva el número de contagios a siete, después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalara que otros países fronterizos con el Congo se encontraban en alto riesgo y debían tomar medidas inmediatas.

Sepelios inseguros, principal factor de transmisión

Los entierros apresurados de víctimas del ébola han sido recibidos con recelo en una región que ya desconfía del Estado.

El doctor Richard Lokodu, director médico del Hospital General de Referencia de Mongbwalu, que fue atacado el sábado y, nuevamente, el domingo, aseguró que los autores de la conflagración en las instalaciones sanitarias estaban enojados por no poder sepultar a sus seres queridos.

Personal sanitario congoleño entierra a un paciente fallecido por ébola, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Rwampara, provincia de Ituri (RD Congo), 21 de mayo de 2026.

Algunos de los implicados estaban convencidos de que el brote era un engaño. "Existe una negación de la enfermedad entre la población, y algunos miembros quieren reclamar los cuerpos de los casos sospechosos y/o confirmados", aseguró.

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Con Reuters y AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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