Lo esencial:
- Ejército de EE. UU. informa que atacó barcos que pretendía colocar minas y sitios de lanzamiento de misiles en el sur de Irán, en acciones de "autodefensa".
- La Cancillería iraní sostuvo que un acuerdo con EE. UU. “no es inminente”, pese a que señaló avances en varios aspectos.
- El mandatario estadounidense, Donald Trump, remarcó que un acuerdo con Teherán debe ser “grandioso y significativo” o no habrá pacto.
- Las negociaciones continúan: el principal negociador de Irán y su ministro de Exteriores se encuentran en Doha para dialogar con el primer ministro de Qatar sobre el posible acuerdo con Washington.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 25 de mayo, en medio de la expectativa sobre un posible acuerdo entre Irán y EE. UU.:
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