Como una demostración de "esfuerzo y compromiso" con la nación, calificó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, la decisión de reducir a la mitad su salario y el de sus ministros, mientras las protestas sacuden al país.

"Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %", aseguró el mandatario este lunes 25 de mayo, durante un acto en Sucre, la capital constitucional del país.

Hasta ahora, el mandatario ha devengado un salario de 24.978 bolivianos–alrededor de 3.617 dólares–y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, su remuneración quedará en unos 12.489 bolivianos, cerca de 1.808 dólares.

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El anuncio llega cuando Bolivia entra en su cuarta semana de agitación política y social. Las protestas siguen causando crecientes problemas en la cadena de suministro en varias ciudades, donde la grave escasez de alimentos, combustible y medicinas afecta a mercados, hospitales y gasolineras.

Lo que comenzó en Bolivia como un levantamiento sectorial por la disminución del subsidio al combustible, se esparció en las últimas semanas a múltiples gremios industriales, descontentos con la situación económica y política que atraviesa la nación latinoamericana.

Los manifestantes presionan al Gobierno de Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida.

Paz, que asumió el cargo en noviembre y heredó una economía en crisis, ha defendido los recortes de gastos y la reducción de los subsidios a los combustibles como medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas.

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¿Decisión tardía?

Algunos sectores que protestan habían cuestionado el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, ahora, los manifestantes piden su renuncia, en medio de los bloqueos que mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, se han extendido a otras de las nueve regiones del país, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Fuerzas de seguridad utilizan gases lacrimógenos durante protestas a nivel nacional que buscan presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida, en Apacheta, Bolivia, 23 de mayo de 2026.

La reducción salarial también se produce un día después de que no lograra instalarse el diálogo convocado por el Gobierno con dirigentes campesinos, debido a la ausencia de los principales representantes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, según reportó el diario local ‘La Razón’.

Entre los sectores que lideran las protestas se encuentran los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quien gobernó por casi 14 años, entre 2006 y 2019.

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¿Descontento social o revuelta política?

El Gobierno señala que más allá de las peticiones de los manifestantes, detrás del caos se encuentra Morales, en medio de sus intentos fallidos por volver al poder.

Y es que las exigencias económicas se han mezclado con las peticiones políticas. Desde su confinamiento en el trópico de Cochabamba, Morales ha usado las redes sociales como una plataforma para instar a las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

"Es un escenario complejo porque han confluido elementos sociales muy legítimos con elementos políticos de inestabilidad que están siendo alentados por el que fuera el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS)", del expresidente Evo Morales, explicó la semana pasada la politóloga María Teresa Zegada.

Archivo: fuerzas de seguridad utilizan gases lacrimógenos durante protestas a nivel nacional que buscan presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida, en El Alto, Bolivia, 23 de mayo de 2026.

El domingo 24 de mayo, después de que fallara la instalación de una mesa de diálogo con los representantes de los sindicatos y organizaciones que protestan, el exmandatario Evo Morales remarcó que el presidente Paz solo tiene "dos caminos": militarizar Bolivia o llamar a elecciones.

"A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos", publicó Morales en la plataforma X, insistiendo en su llamado a adeltantar comicios.

En simultáneo a las protestas antigubernamentales, en los últimos días también se han registrado manifestaciones de cientos de personas para exigir el levantamiento de los bloqueos, que consideran instados por el exmandatario boliviano.

Evo Morales quedó inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de 2025, en las que Paz obtuvo la victoria, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ratificara que un funcionario no puede buscar una segunda reelección en el país, ya sea que haya ostentado el cargo de forma consecutiva o discontinua.

Actualmente, Morales encara una orden de captura, emitida por el juez Carlos Oblitas el pasado 11 de mayo que lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio en su contra por trata de menores. El hombre que gobernó Bolivia por casi 14 años está acusado de haber embarazado a una menor de 15 años cuando él era mandatario. Los padres de la víctima están acusados de haber consentido la relación a cambio de favores políticos y económicos.

Archivo: manifestantes progubernamentales sostienen carteles, incluido uno que dice: "Alerta comunitaria, pedófilo" con una foto del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por trata de menores, durante una marcha que exige el fin de los bloqueos de protesta que han contribuido a la escasez de alimentos, suministros médicos y combustible, en Cochabamba, Bolivia, el 21 de mayo de 2026.

Entretanto, el domingo, el presidente Paz volvió a mostrar su disposición a conversaciones con los representantes de los manifestantes, aunque sugirió que esa voluntad tendría vencimiento. “Voy a extremar todos los esfuerzos con el gabinete para el diálogo, pero todo tiene un límite”, afirmó.

Horas más tarde, el Senado del país aprobó la Ley de Estado de Excepción, un mecanismo que le permitiría al mandatario aplicar medidas extraordinarias para restituir el orden, lo que ahora queda pendiente del aval de la Cámara de Diputados.

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Con Reuters y medios locales

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