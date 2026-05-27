La guerra que asola el este de la República Democrática del Congo está complicando drásticamente los esfuerzos para controlar el mortal brote de ébola, advirtió este 27 de mayo el director general de la OMS, quien instó a un alto el fuego inmediato.

"El este de la RDC se enfrenta ahora a una colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta", declaró Adhanom.

La organización sanitaria de la ONU ha registrado 10 muertes confirmadas por ébola y 220 muertes sospechosas en la RDC desde mediados de mayo, además de otros 900 casos sospechosos desde que Kinshasa declaró el brote el 15 de mayo.

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La agencia de la ONU especializada en políticas de salud afirmó que la verdadera propagación del virus es probablemente mucho mayor. Los expertos han señalado que posiblemente llevaba tiempo circulando.

La región, rica en minerales, ha sufrido la violencia de diversos movimientos armados durante más de tres décadas. Desde 2021, el grupo insurgente AFC/M23, respaldado por Ruanda, se ha apoderado de amplias zonas del territorio, y los combates se han intensificado desde principios de 2025.

Este es el decimoséptimo brote de ébola en República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, y, al carecer de una vacuna, los esfuerzos para contener la propagación dependen del cumplimiento de las medidas preventivas y de la detección rápida de casos.

“Para que se sigan las buenas prácticas y las normas de aislamiento, entierros seguros y rastreo de contactos, se requiere una gran confianza en las autoridades sanitarias”, subrayó Pierre Boisselet, director del instituto de investigación Ebuteli del país.

“La situación actual de conflicto y fragmentación de la autoridad no parece, a primera vista, muy favorable”, agregó.

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"Detener la transmisión depende enteramente del acceso humanitario"

Por su parte, Tedros recalcó que la cepa Bundibugyo del ébola, que se está propagando en la nación africana, "no tiene vacuna ni tratamiento aprobados".

"Detener la transmisión del ébola depende enteramente del acceso humanitario", afirmó.

Los servicios estatales en las zonas rurales de la provincia de Ituri han estado prácticamente ausentes durante décadas.

Tedros lamentó que los enfrentamientos estén "provocando desplazamientos masivos, empujando a los contactos expuestos a campamentos superpoblados e interrumpiendo corredores de contención cruciales".

"Los trabajadores de primera línea lo arriesgan todo, mientras que los ataques a los centros de salud hacen que el rastreo de casos y sus contactos sea casi imposible", advirtió.

Dos tiendas de aislamiento instaladas por la ONG Alima en los primeros días de la respuesta fueron incendiadas por una multitud enfurecida que exigía el cuerpo de un amigo fallecido a causa del ébola. El disturbio se disolvió cuando los soldados realizaron disparos de advertencia.

El personal sanitario ha permitido cada vez más que las familias de los pacientes los visiten bajo la supervisión de personal médico para reducir las tensiones y animar a los enfermos a acudir al hospital.

Trabajadores de la Cruz Roja, con equipo de protección personal (EPP), cargan en una camioneta el ataúd con el cuerpo del Dr. Tibenderana Katho Blaise, quien trabajaba en el Centro Médico Evangélico (CME) en la comuna de Hoho y falleció a causa del virus del Ébola. Las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de Ébola provocado por el virus Bundibugyo, antes de su entierro en la ciudad de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026.

“Desde un punto de vista moral, es importante establecer esta comunicación entre los pacientes y sus familiares (…) Esto tranquiliza no solo a los pacientes, sino también a sus familiares, quienes pueden saber en qué condiciones se les atiende”, afirmó Ganou Lamissa, coordinador de logística de la ONG Alima.

El secretario general de la OMS pidió el cese inmediato de las hostilidades para permitir que el personal médico acceda a las zonas de riesgo.

“No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”, declaró.

“Instamos a todas las partes en conflicto a que acuerden un alto el fuego inmediato para contener este brote y permitir el acceso seguro y continuo de los equipos médicos. Les suplicamos que prioricen la supervivencia humana por encima de todo”, enfatizó.

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Este artículo ha sido adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

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