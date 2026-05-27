Lo esencial:

  • El Ejército israelí amplía su operación terrestre en el sur del Líbano, más allá de la denominada "línea amarilla", reporta la prensa local.
  • El Comando Central de Estados Unidos reconoce que ejecutó ataques de "defensa propia" en el sur de Irán
  • El líder supremo de Irán afirma que Washington ya no tendrá un refugio seguro en Medio Oriente tras las recientes embestidas.
  • El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advierte que el estrecho de Ormuz se reabrirá "de una forma u otra". 
  • El presidente de Irán ordenó restablecer el acceso al internet tras un apagón digital de 88 días, pero el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendido. 
  • La agencia estatal NNA asegura que un bombardeo israelí dejó 12 muertos en Líbano
  • Fuentes médicas y medios locales de Gaza reportan siete muertos tras dos ataques israelíes con drones en Khan Younis y Al Maghazi.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este martes 26 de mayo, relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:

Con AFP, Reuters, EFE, AP y medios locales 

France24

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