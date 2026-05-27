Lo esencial:
- El Ejército israelí amplía su operación terrestre en el sur del Líbano, más allá de la denominada "línea amarilla", reporta la prensa local.
- El Comando Central de Estados Unidos reconoce que ejecutó ataques de "defensa propia" en el sur de Irán.
- El líder supremo de Irán afirma que Washington ya no tendrá un refugio seguro en Medio Oriente tras las recientes embestidas.
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advierte que el estrecho de Ormuz se reabrirá "de una forma u otra".
- El presidente de Irán ordenó restablecer el acceso al internet tras un apagón digital de 88 días, pero el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendido.
- La agencia estatal NNA asegura que un bombardeo israelí dejó 12 muertos en Líbano.
- Fuentes médicas y medios locales de Gaza reportan siete muertos tras dos ataques israelíes con drones en Khan Younis y Al Maghazi.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este martes 26 de mayo, relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:
Con AFP, Reuters, EFE, AP y medios locales
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