Lo esencial:

El Ejército israelí amplía su operación terrestre en el sur del Líbano, más allá de la denominada "línea amarilla", reporta la prensa local.

reporta la prensa local. El Comando Central de Estados Unidos reconoce que ejecutó ataques de "defensa propia" en el sur de Irán.

El líder supremo de Irán afirma que Washington ya no tendrá un refugio seguro en Medio Oriente tras las recientes embestidas.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advierte que e l estrecho de Ormuz se reabrirá "de una forma u otra".

El presidente de Irán ordenó restablecer el acceso al internet tras un apagón digital de 88 días, pero el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendido.

tras un apagón digital de 88 días, pero el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendido. La agencia estatal NNA asegura que un bombardeo israelí dejó 12 muertos en Líbano .

. Fuentes médicas y medios locales de Gaza reportan siete muertos tras dos ataques israelíes con drones en Khan Younis y Al Maghazi.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este martes 26 de mayo, relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:

Con AFP, Reuters, EFE, AP y medios locales

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