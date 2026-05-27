Senegal atraviesa una profunda crisis política después de que Faye destituyera el viernes a Sonko y disolviera el Gobierno tras meses de tensiones.

La elección de Sonko como presidente del Parlamento se produce un día después de que Faye nombrara como nuevo primer ministro al economista Ahmadou Al Aminou, exfuncionario del banco central regional.

Senegal enfrenta una pesada carga de deuda equivalente al 132 % del PIB. Cuando Faye y Sonko llegaron al poder en 2024, acusaron al Gobierno del expresidente Macky Sall de haber ocultado parte de la deuda, lo que llevó a la suspensión de un programa de ayuda del FMI por 1.800 millones de dólares acordado en 2023.

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Faye debe en gran medida su ascenso político a Sonko, su antiguo mentor, quien probablemente habría ganado la presidencia si no hubiera sido inhabilitado para presentarse en las últimas elecciones debido a una condena por difamación.

Ambos dirigentes se distanciaron en los últimos meses mientras Senegal intenta afrontar la crisis de deuda pública. Faye apuesta por negociar un nuevo programa de ayuda con el FMI, mientras que Sonko defiende una estrategia soberanista y centrada en soluciones internas.

El partido Pastef ganó en primera vuelta las elecciones de 2024 prometiendo reformas políticas, y ambos líderes se comprometieron a combatir la corrupción y reactivar una economía debilitada.

Sonko logró un fuerte respaldo entre la juventud senegalesa desencantada antes de los comicios de 2024, aunque el verdadero poder institucional recae en Faye como presidente, lo que le permitió destituir al jefe de Gobierno mediante decreto.

Tras haber sido elegido diputado en las elecciones legislativas de noviembre de 2024, Sonko solicitó —según su partido— la suspensión de su mandato un mes después, cuando Faye lo nombró primer ministro pocos días después de su victoria electoral en abril de ese año.

El domingo, el entonces presidente del Parlamento y aliado cercano de Sonko, El Malick Ndiaye, presentó su dimisión, despejando el camino para que Sonko asumiera el liderazgo legislativo. Pastef cuenta con una sólida mayoría parlamentaria, con 130 de los 165 escaños.

La oposición reaccionó con dureza. Aissata Tall Sall, líder de la principal coalición opositora, denunció un “golpe institucional” preparado bajo “la presión que la mayoría quiere imponer”.

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