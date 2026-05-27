Como un "horrible accidente", fue descrito por las autoridades el siniestro ocurrido este 26 de mayo en el norte de Bélgica.

Cuatro personas murieron, incluidos dos niños. Otros cinco menores resultaron heridos en el choque, entre un tren y un minibus escolar, ocurrido en un paso a nivel en Buggenhout. Se trata de un municipio de habla neerlandesa, situado a unos 25 kilómetros al noroeste de Bruselas.

“Esta mañana se produjo una trágica colisión entre un tren y un autobús escolar en Buggenhout. Cuatro personas, entre ellas dos niños, han fallecido”, confirmó el viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, en X.

Las imágenes del lugar del accidente, en la región de Flandes, mostraban al minibús gravemente dañado, volcado de lado en una carretera junto a la vía férrea, con carpas instaladas por los servicios de emergencia en los alrededores.

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El tren de cercanías permaneció detenido en las vías mientras los equipos forenses examinaban el lugar.

El primer ministro Bart De Wever emitió un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que se encuentra “profundamente conmovido por el horrible accidente”.

"Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos (…) Deseo mucha fuerza a los heridos", declaró, agradeciendo a los servicios de emergencia su labor.

Aún no está esclarecida la causa del siniestro, pero una investigación se encuentra en marcha, informó la Fiscalía.

“El impacto fue extremadamente violento”

La agencia ferroviaria belga Infrabel indicó que las imágenes del lugar mostraban que las barreras del paso a nivel estaban cerradas y que la luz roja estaba encendida en el momento del incidente.

“El impacto fue extremadamente violento”, declaró a la agencia de noticias AFP Frederic Sacre, portavoz de Infrabel, quien añadió que el tren circulaba a 120 kilómetros por hora.

“El minibús salió despedido unos 15 metros contra un poste metálico”, afirmó.

El vehículo transportaba a siete alumnos de una escuela para menores con dificultades de aprendizaje, según informaron las autoridades en rueda de prensa.

Dos de ellos, de 15 y 12 años, fallecieron en el impacto junto con el conductor, de 49 años, y un supervisor, de 27, declaró Lisa De Wilde, portavoz de la Fiscalía.

Los otros cinco niños a bordo fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables tras sufrir heridas graves, añadió.

Sus vidas no corren peligro, agregó la portavoz de la Policía, An Berger.

Ninguna persona a bordo del tren resultó herida.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumó a las condolencias de los políticos al afirmar que se encontraba "desconsolada" por la colisión.

"Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y sus seres queridos (…) Hoy, Europa está de luto con Bélgica", subrayó.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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