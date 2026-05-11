Primera parada: Egipto. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó este sábado 9 de mayo a Alejandría, donde fue recibido por su homólogo egipcio, el presidente Abdel Fattah al-Sisi.

El programa comenzó con la inauguración del nuevo campus de la Universidad Senghor, una institución de la Francofonía calificada como "universidad de excelencia" por la presidencia francesa. Este centro abrió sus puertas originalmente en 1990 para formar a estudiantes y ejecutivos del continente, especialmente en materia de desarrollo.

Ambos mandatarios recorrieron las nuevas instalaciones, descritas por el Elíseo como un "campus moderno orientado hacia África".

Posteriormente, visitaron la Ciudadela de Qaitbay, una fortaleza defensiva construida en 1477 sobre el emplazamiento del antiguo Faro de Alejandría y considerada una de las estructuras más importantes de la costa mediterránea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente francés Emmanuel Macron aparece en una pantalla gigante en el centro de prensa durante la ceremonia de inauguración del nuevo campus de la Universidad Senghor en Borg El Arab, en la gobernación de Alejandría (Egipto), el 9 de mayo de 2026.

Francia busca nuevos socios en la región

El siguiente objetivo del jefe de Estado francés es copresidir la cumbre Africa Forward (África hacia adelante), el 11 y 12 de mayo en Nairobi, junto con su homólogo keniano, William Ruto.

Esta es la primera vez que se celebra un encuentro con jefes de Estado y de Gobierno africanos en un país anglófono bajo la presidencia de Macron desde que llegó al poder en 2017.

Al escoger Nairobi, el Gobierno francés muestra que quiere diversificar sus relaciones más allá de los países con influencia francófona, históricamente los más cercanos a la diplomacia de Francia.

“Realmente se tiene la impresión de un cambio de imagen en la forma en que Francia se posiciona en el continente”, explicó a Reuters Beverly Ochieng, analista senior de la consultora Control Risks, con sede en Senegal.

“Se está alejando de algunos de sus antiguos socios coloniales y de seguridad para volverse hacia países donde su huella cultural es más fuerte y diferente”, afirmó la experta.

Para el presidente francés, los acuerdos de inversión, particularmente en sectores como las energías limpias, la inteligencia artificial y la educación, serán el núcleo del viaje presidencial.

“La cumbre Africa Forward marca un hito importante en las relaciones entre Francia y el continente africano”, declaró el Elíseo.

Entre los temas centrales del evento, desde la perspectiva de Kenia, estarán el desarrollo económico y la inversión transfronteriza, por lo que, al finalizar, los mandatarios sellarán acuerdos comerciales bilaterales entre Nairobi y París.

Uno de los pilares estratégicos de la reunión para el presidente keniano es lograr la ayuda de Francia para que el sistema financiero internacional sea más equitativo para los países africanos altamente endeudados.

Ruto lleva años construyendo este eje junto a Macron, desde París 2023, y ahora lo usa como palanca para que las conclusiones de Nairobi entren directamente en la agenda del G7 de Évian de junio.

Como parte de la historia entre estos dos países, en octubre de 2025 firmaron un Acuerdo de Cooperación en Defensa (DCA) que estableció un marco para la colaboración en el intercambio de inteligencia, seguridad marítima, operaciones de mantenimiento de la paz, así como formación y asistencia humanitaria, según registra en su web el Ministerio de Defensa en Nairobi.

Finalmente, Macron termina su gira en Etiopía, donde se espera que se dirija a la sede de la Unión Africana, al lado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una reunión “centrada en el fortalecimiento de las respuestas conjuntas en materia de paz y seguridad”, según el Elíseo.

Sin embargo, la experta en África Niagale Bagayoko expresó escepticismo sobre la estrategia de Macron en el continente.

“No puede ocurrir nada particularmente nuevo en las relaciones franco-africanas antes de que termine el mandato de Emmanuel Macron. Hay demasiado lastre”, afirmó Bagayoko a AFP.

Según la analista, muchos en África perciben a Macron como un líder que “no ha sabido captar” la evolución de la opinión pública y al que se considera “arrogante y paternalista”.

Tensa relación entre Francia con sus antiguas colonias

Emmanuel Macron busca fortalecer la relación de Francia con el continente africano casi diez años después de su discurso en la capital de Burkina Faso, Uagadugú, en noviembre de 2017, donde anunció su voluntad de “construir una nueva relación equilibrada y recíproca” con los países de la región.

Si bien Macron buscaba establecer nuevas bases en el vínculo de Francia con el continente al elegir la capital burkinesa como escenario de su primer gran discurso africano como presidente, su intervención resultó polémica y fue ampliamente tildada de paternalista.

Desde entonces, el sentimiento antifrancés no ha hecho más que crecer en muchas de sus antiguas colonias, que han ido expulsando a las tropas francesas para estrechar lazos con Rusia y China.

En esta fotografía de archivo del martes 28 de noviembre de 2017, el presidente francés Emmanuel Macron, en el centro, saluda a unos niños durante una visita a una escuela en Uagadugú, Burkina Faso.

Bajo el mandato de Macron, las fuerzas francesas desplegadas en Mali, Burkina Faso y Níger se retiraron tras una serie de golpes de Estado, lo que llevó a las juntas en el poder a rechazar la presencia de Francia en sus países y a recurrir a mercenarios rusos para garantizar su seguridad.

El ejército francés cedió su última base en Chad en enero de 2025, así como sus últimas instalaciones militares en Senegal en julio de 2026.

En una búsqueda por mejorar sus relaciones con el continente africano, el Parlamento francés aprobó una ley para simplificar la devolución de obras de arte saqueadas durante la época colonial.

Durante su mandato, Macron también ha reconocido los abusos cometidos por Francia durante la época colonial en países como Ruanda, Camerún y Senegal, pero ha descartado cualquier disculpa oficial por los abusos perpetrados por las tropas francesas en Argelia.

Con AFP, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más