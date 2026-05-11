Después de más de diez días de detención, los dos activistas retenidos en Israel (un español y un brasileño) están por ser liberados. La flotilla de la que hacían parte fue detenida en aguas internacionales frente a las costas griegas por las autoridades israelíes el 29 de abril.

Saif Abu Keshek, de nacionalidad palestino-española, y el brasileño Thiago Avila fueron trasladados a Israel mientras que los otros 168 miembros de la flotilla habían sido mandados a Creta antes de ser liberados.

Embarcaciones que transportaban activistas y ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza, durante una despedida simbólica de la Flotilla Global Sumud, en Barcelona, ​​España, el domingo 12 de abril de 2026.

Hadeel Abu Salih, la abogada que representa a ambos hombres ante los tribunales israelíes, y que hace parte de la organización de Derechos Humanos Adalah, declaró a 'Al Jazeera' que deberían “ser liberados y repatriados a sus países de origen en los próximos días”.

También explicó que esta detención constituía una “flagrante violación del derecho internacional”.

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Los activistas hacían parte de la segunda Flotilla Global Sumud, que zarpó de España el 12 de abril para llevar ayuda humanitaria al enclave palestino.

Israel los acusaba de “ayuda al enemigo en tiempo de guerra, contactos con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y ayuda a una organización terrorista”, acusaciones que ambos hombres niegan.

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Detención por Israel

Este martes, el Tribunal de Primera Instancia de Ashkelon, en Israel, había extendido la prisión preventiva hasta el 10 de mayo para ambos hombres. Saif Abu Keshek y Thiago Avila habían aparecido por separado, esposados de los pies y cansados.

Tanto los Gobiernos de España y Brasil afirmaron que esta detención era ilegal. Además, España acusó a Israel de no dar pruebas de los supuestos vínculos de los hombres con una organización terrorista.

Saif Abukeshek, activista palestino-español y miembro del comité directivo de la Flotilla Global Sumud (a la izquierda), y Thiago Ávila, activista brasileño y miembro del comité directivo de la Flotilla Global Sumud, a bordo del buque Arctic Sunrise de Greenpeace, que se unió a una flotilla con destino a Gaza, en el mar Mediterráneo, el 18 de abril de 2026.

Según Adalah, “todo este proceso era un procedimiento simulado sin fundamento jurídico, destinado a castigarlos por haber intentado impugnar el bloqueo ilegal de Israel”.

La organización también insistió sobre sus condiciones de detención, precisando que fueron “mantenidos en aislamiento total en condiciones punitivas a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión”. Describió interrogatorios de ocho horas, una iluminación intensa en la celda las 24 horas del día y traslados sistemáticamente con los ojos vendados.

En señal de protesta, Saif Abu Keshek estaba en huelga de hambre. "Saïf nos dijo que había dejado de beber agua, además de la huelga de hambre que inició el jueves por la mañana. También nos cuentan que los interrogan casi todo el tiempo, casi todo el día, y que las preguntas siempre giran en torno al mismo tema: el contexto de la misión humanitaria”, explicó la abogada Hadeel Abu Salih a AFP el miércoles.

“Adalah está siguiendo de cerca los acontecimientos para asegurarse de que se lleve a cabo la puesta en libertad, seguida de su deportación de Israel en los próximos días”, afirmó la organización.

La flotilla mundial Sumud hacía su segundo intento de llegar a la Franja de Gaza, después de un primer viaje en 2025, cuando varios activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, fueron detenidos en el mar antes de ser trasladados a Israel y liberados.

La flotilla contaba con alrededor de 50 barcos y su interceptación el 29 de abril había provocado la condena de varios países como Italia, Alemania y Turquía, que tenían ciudadanos a bordo.

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Con Reuters y AFP

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