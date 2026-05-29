¿La fuerza imparable contra el objeto inamovible? ¿Ataque contra defensa? ¿La belleza contra la bestia? ¿Arte contra ciencia? Expertos y aficionados intentan resumir de alguna manera lo que será el encuentro del sábado, 30 de mayo, en el estadio Puskás Aréna de Budapest en la anhelada final de la Liga de Campeones.

En una esquina, el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique Martínez, el equipo más goleador de esta temporada con 44 goles. En el otro extremo, el Arsenal de Mikel Arteta, flamante campeón inglés que posee, con diferencia, la defensa más sólida de la Liga de Campeones.

El hambre por más títulos del PSG no hace más que crecer, pero si alguien puede frenarlo este 2026 es el Arsenal. Así llegan a esta final del campeonato ambos equipos.

‘Una vez es histórico, dos veces es legendario’

La frase la escribe la hinchada del PSG, que llega con una motivación mayor que la del 2025 cuando lograron coronarse campeones, de forma histórica, al vencer al Inter de Milán por 5-0.

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Su capitán, Marcos Aoás Corrêa, más conocido como Marquinhos, así lo cree. “Es muy importante tener esa motivación”, afirmó el jugador en una conferencia de prensa este viernes 29 de mayo.

“El año pasado lo dijimos y lo demostramos en el campo. Una vez que ganas la Liga de Campeones, una vez que saboreas ese título y vives esos momentos, quieres revivirlos”, agregó.

El entrenador, Luis Enrique, quien guió al PSG a su primer título de la Liga de Campeones de la temporada pasada, señaló que su motivación “no es hacer historia, porque ya lo hicimos el año pasado”. La hazaña de este 2026, dijo, “es seguir siendo uno de los mejores equipos de Europa y del mundo”.

El delantero del PSG, Ousmane Dembélé, que se ha recuperado completamente de un problema en la pantorrilla, afirmó que sus ambiciones individuales, incluidas las especulaciones sobre el Balón de Oro, eran secundarias con respecto a los objetivos colectivos del club.

Soccer Football – UEFA Champions League – Final – Paris St Germain Training – Puskas Arena, Budapest, Hungary – May 29, 2026 Paris St Germain’s Goncalo Ramos during training.

Dembélé anotó el tanto del PSG en el empate 1-1 de la vuelta ante el Bayern de Múnich, resultado que le bastó al equipo parisino, que había ganado 5-4 en la ida, para clasificarse a la final de la Champions League.

Había preocupación por la salud de Achraf Hakimi, que no ha jugado desde el 28 de abril, cuando se lesionó el muslo derecho contra el Bayern de Múnich en las semifinales. Sin embargo, fue visto entrenando el martes y recibió el visto bueno de Luis Enrique, quien dijo que Hakimi estaba "bien y en condiciones de jugar mañana".

Con el Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina, Marquinhos desestimó las sugerencias de que los jugadores pudieran estar conteniéndose inconscientemente de cara al encuentro mundialista.

“En un partido como este no puedes bajar la guardia. Una final de la Liga de Campeones no es algo que se juegue todos los años. Hay personas que trabajan toda su carrera y nunca tienen esta oportunidad”, afirmó.

El 'mejor equipo' en defensa

Su rival, el Arsenal, persigue su primer título de la Liga de Campeones de la misma manera que lo hacía el PSG hace un año.

Llega a la final con un importante impulso. Puso fin a su espera de 22 años para ganar el título de la ‘Premier League’, cuando se confirmó su título de campeón tras el empate 1-1 del Manchester City, segundo clasificado, en Bournemouth. Lo que le quita un peso de encima y genera más confianza para esta final del sábado.

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En la portería, el guardameta David Raya ha logrado nueve porterías a cero en los 14 partidos que el Arsenal ha disputado en esta Champions League sin conocer la derrota. El PSG, en comparación, ha recibido 22 goles.

En la defensa central, la velocidad y la serenidad con el balón del francés William Saliba se equilibran a la perfección con la agresividad pura del brasileño Gabriel Magalhãesy su habilidad para marcar goles vitales, generalmente de córner.

Además, cuentan con Viktor Gyokeres, fichaje de la pretemporada, que ha marcado cinco goles en la Liga de Campeones. Pero más allá de las individualidades, una de las grandes fortalezas del Arsenal reconocida por sus rivales es su dominio de las jugadas a balón parado: en su camino hacia el título de la Premier League esta temporada, el equipo marcó 25 de sus 71 goles de esta manera, más que ningún otro equipo.

Los precios de la final

Con respecto a la logística del partido, Budapest espera la llegada de 67.000 aficionados, que es la capacidad real del estadio, en medio de un gran despliegue de seguridad y con los precios hoteleros descontrolados.

Hinchas ingleses y franceses llenan desde este viernes los bares del centro de la ciudad a pesar de que, tal y como destaca la prensa local, muchos de ellos han tenido que pagar 4 o 5 veces más de lo habitual por su alojamiento. Sin embargo, el número de reservas hoteleras para la noche del sábado al domingo supera en un 263 % el registrado en la misma fecha del 2025, informa el medio Portafolio de Hungría.

Quienes no viajaron la verán desde sus hogares, aunque con un detalle importante para los aficionados en el Reino Unido: por primera vez en 34 años, la final de la Liga de Campeones no se emitirá en abierto en ese país, sino exclusivamente a través de TNT Sports, canal de pago. Los millones de seguidores del Arsenal en Gran Bretaña tendrán que abonar una suscripción para no perdérsela.

Esta cadena de pago, que tiene los derechos de la Champions, la Europa League y la Conference League, ofrece acceso a la final desde 4,99 libras (unos 6 euros) a través de una suscripción a HBO Max, mientras que la suscripción completa a TNT Sports cuesta alrededor de 30 libras al mes.

En su acuerdo con TNT Sports, la UEFA incluyó una cláusula que instaba a la cadena a hacer lo mejor que pudiera para emitir las finales de forma gratuita, aunque sin obligación legal. TNT Sports ha optado por ignorarla, en contra de la tendencia de los últimos años.

Con Reuters, AP, EFE, medios locales

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