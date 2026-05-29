Lo esencial:
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El vicepresidente de EE. UU. afirma que aún no hay un preacuerdo con Irán, pero que está cerca.
- El Ministerio de Salud de Líbano informa que los bombardeos de Israel causaron la muerte de al menos 14 personas en Sidón.
- La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber bombardeado una base aérea de Estados Unidos. No ha revelado la ubicación exacta.
- Estados Unidos asegura que atacó un estación terrestre en Bandar Abbas, describiendo la operación como defensiva.
- El Ejército de Israel ataca Tiro, tras haber ordenado la evacuación forzada de los civiles hacia el norte del río Zahrani.
- Kuwait condena ataque con misiles y drones que atribuyó a Irán; Estados Unidos lo tilda de violación del alto el fuego.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada en la guerra de Medio Oriente, cuando se cumplen 90 días del inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior respuesta de Teherán:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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