Lo esencial:

El vicepresidente de EE. UU. afirma que aún no hay un preacuerdo con Irán, pero que está cerca.

El Ministerio de Salud de Líbano informa que los bombardeos de Israel causaron la muerte de al menos 14 personas en Sidón .

. La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber bombardeado una base aérea de Estados Unidos. No ha revelado la ubicación exacta.

No ha revelado la ubicación exacta. Estados Unidos asegura que atacó un estación terrestre en Bandar Abbas , describiendo la operación como defensiva.

, describiendo la operación como defensiva. El Ejército de Israel ataca Tiro, tras haber ordenado la evacuación forzada de los civiles hacia el norte del río Zahrani.

tras haber ordenado la evacuación forzada de los civiles hacia el norte del río Zahrani. Kuwait condena ataque con misiles y drones que atribuyó a Irán; Estados Unidos lo tilda de violación del alto el fuego.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada en la guerra de Medio Oriente, cuando se cumplen 90 días del inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior respuesta de Teherán:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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