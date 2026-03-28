¿Se puede reducir a Donald Trump a una ecuación? Los mercados financieros buscan determinar una fórmula que permita predecir mejor las decisiones del presidente estadounidense en estos tiempos de fuertes turbulencias geopolíticas.

Analistas del Deutsche Bank publicaaron un nuevo índice denominado 'Taco', que se supone que permite anticipar cuándo Donald Trump cambia de opinión.

’Taco' se ha convertido en un acrónimo muy popular en los círculos financieros. Inventado hace casi un año por un editorialista del 'Financial Times', significa literalmente : 'Trump siempre se acobarda' (Trump Always Chicken Out).

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Perdidos en tierra de Trump

En un principio, 'Taco' tenía un carácter burlón, sugiriendo que el presidente siempre acababa dando marcha atrás en sus decisiones —como los aranceles— si las consecuencias eran demasiado negativas.

Pero el contexto no era tan belicoso como hoy en día y los giros de 180 grados del presidente estadounidense no tenían un impacto financiero potencialmente tan devastador.

"En toda mi carrera en el sector financiero, nunca he vivido un periodo en el que los acontecimientos geopolíticos y las decisiones que los provocan tengan un efecto tan profundo en los mercados financieros", afirma Alex Dryden, especialista en mercados financieros de la Universidad de Londres, que anteriormente trabajó para el banco de inversión JP Morgan.

De ahí el esfuerzo de los analistas del Deutsche Bank. Ante inversores que están "perdidos en tierra de Trump", el nuevo índice 'Taco' pretende "aportar algo racional y cuantificable a un entorno y a unos comportamientos del presidente estadounidense que podrían parecer irracionales", asegura David McMillan, economista especialista en finanzas internacionales de la Universidad de Stirling, en el Reino Unido.

El índice 'Taco' tiene en cuenta cuatro criterios para evaluar la probabilidad de que Donald Trump cambie de opinión.

Combina las previsiones de inflación a un año, el índice de popularidad del presidente estadounidense, la evolución del índice bursátil S&P 500 (las 500 principales empresas que cotizan en Wall Street) y la evolución del tipo de interés de los bonos del Tesoro (los empréstitos emitidos por la Administración estadounidense).

Cuanto más alto es el resultado, mayor es la probabilidad de que Donald Trump dé marcha atrás. Actualmente, se encuentra en su nivel más alto desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca. ¿De ahí su insistencia en empujar a Irán hacia la mesa de negociaciones?

"Son criterios que los analistas bursátiles ya analizaban por separado, por lo que tiene bastante sentido reunirlos en un índice para evaluar el umbral de dolor político y económico que Donald Trump es capaz de soportar", destaca Alexandre Baradez, analista de la correduría IG France.

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El primer presidente que requiere un indicador bursátil

Estos criterios son "los mismos que Donald Trump utiliza a menudo para medir su éxito político, como su índice de popularidad o la cotización de la bolsa (trayectoria del S&P 500, nota del editor)", añade David McMillan. Por lo tanto, es normal suponer que los sigue y reacciona ante sus altibajos.

No obstante, la mera existencia de un índice de este tipo plantea interrogantes. De hecho, "no ha habido otros presidentes para los que los mercados financieros hayan sentido la necesidad de establecer índices para anticipar sus decisiones, ya que eran mucho más predecibles y coherentes en su comunicación", señala David McMillan.

La guerra en Medio Oriente y su impacto económico han multiplicado el riesgo asociado al hecho de que Donald Trump sea una especie de caja negra para los actores financieros, según estiman los expertos consultados.

"Puede afirmar literalmente una cosa y lo contrario en menos de un minuto. Decir que la guerra está ganada y anunciar a continuación el envío de tropas adicionales. Así que esta imprevisibilidad puede ser útil para mantener al adversario en la oscuridad respecto a sus intenciones, pero no funciona con los mercados financieros, que necesitan un mensaje claro y conciso", lamenta Alex Dryden.

Esto resulta aún más problemático porque "Donald Trump es uno de los presidentes estadounidenses cuyas palabras y actos tienen mayor impacto en los mercados financieros. Es imposible, por ejemplo, ignorar lo que dice en las redes sociales si no se quiere verse sorprendido como inversor", asegura Alexandre Baradez.

La consecuencia: la volatilidad domina los mercados financieros por el momento, ya que nadie sabe en qué dirección apostar. "Los analistas financieros son muy buenos creando modelos y teniendo en cuenta cualquier tipo de riesgo. Pero cuando se trata de incertidumbre, no saben cómo actuar", explica Alex Dryden.

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Los peligros de querer predecir lo imprevisible

En este sentido, el índice 'Taco' "encaja bien con la tendencia de los mercados de querer reducirlo todo a cifras y ecuaciones", opina este experto.

Esta nueva herramienta "refleja bien hasta qué punto la política y la geopolítica influyen hoy en día en el mundo financiero y que hay que pensar en una forma de tenerlo en cuenta", prosigue.

Es "un índice interesante que hay que considerar de la misma manera que los indicadores de sentimiento en las redes sociales pueden servir a los inversores", opina Alexandre Baradez.

No obstante, el índice 'Taco' debe manejarse con cautela. "Es un indicador que se ha construido a posteriori para ajustarse lo mejor posible a los momentos en los que Donald Trump se ha desinflado efectivamente. Pero, ¿puede predecir cómo se comportará el presidente? Eso es mucho más discutible y se necesitarían más momentos 'Taco' para constatar su eficacia real", advierte Peter Tillmann, especialista en política monetaria y financiera de la Universidad de Giessen, en Alemania.

Para él, también es "un sinsentido querer predecir lo imprevisible". En su opinión, los mercados financieros "no deberían intentar racionalizar los comportamientos de un presidente que parece actuar únicamente por interés personal, para enriquecerse".

El riesgo es cometer errores. "Intentar reducirlo todo a estadísticas o ecuaciones puede ser peligroso. En 2008, durante la crisis financiera, los inversores disponían de modelos para evaluar los riesgos que resultaron ser todos erróneos. En cualquier caso, yo no apostaría mi casa solo por este índice 'Taco'", concluye David McMillan.

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Adaptado de su versión original en francés

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