El grupo de piratas informáticos Handala afirmó haber llevado a cabo una operación exitosa de hackeo contra el director del FBI, Kash Patel. Este viernes 27 de marzo, anunciaron haber entrado al correo personal de Patel y publicado una serie de fotografías personales del director de la agencia de investigación estadounidense. En algunas, se le ve fumando puros o haciendo muecas frente a un espejo con una botella de ron.

También publicaron más de 300 correos electrónicos, tanto personales como laborales, que datan de entre 2010 y 2019. Según el grupo Handala, Patel "ahora figurará en la lista de víctimas de hackeos exitosos".

Por su parte, el FBI confirmó el ataque cibernético, pero afirmó que ninguna información sensible del Gobierno fue publicada.

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“Hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos potenciales asociados con esta actividad", dijo, afirmando que los datos eran "de carácter histórico y no contenían información gubernamental".

No es la primera vez que Kash Patel sufre un ciberataque. A finales de 2024, antes de que tomara posesión de su cargo, fue informado de que sus comunicaciones personales habían sido atacadas. En este momento, el ataque había sido atribuido a piratas chinos e iraníes.

¿Qué es el grupo Handala?

Handala se presenta como un grupo de hackers político pro-iraní y pro-palestino. Según investigadores occidentales, está directamente relacionado con el servicio de ciberinteligencia del Gobierno iraní.

Recientemente, el grupo reivindicó un ataque informático contra la empresa Stryker SYK.N, fabricante de dispositivos médicos, y afirmó que habían eliminado una gran cantidad de datos de la empresa.

Además, Handala afirmó el jueves que había publicado datos personales de decenas de empleados de la empresa de defensa Lockheed Martin.

Estos ciberataques se producen mientras los servicios de inteligencia de Estados Unidos han alertado sobre la posibilidad de este tipo de acciones por parte de grupos relacionados con Teherán en represalia a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que arrrancó el 28 de febrero.

Con EFE, Reuters y AP

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