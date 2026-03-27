Lo esencial:

El Ejército de Israel anunció que completó nuevos "ataques a gran escala" contra Irán e interceptó una nueva oleada de misiles lanzados desde la República Islámica.

e interceptó una nueva oleada de misiles lanzados desde la República Islámica. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el Ejército de su país "eliminó" a Alireza Tangsiri, comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní, determinante en el cierre del estrecho de Ormuz.

determinante en el cierre del estrecho de Ormuz. El Parlamento de Irán oficializó un proyecto de ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, informó la agencia Tasnim.

informó la agencia Tasnim. Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street operan en terreno negativo este jueves dada la situación de la guerra.

Donald Trump advirtió a Teherán responder a su propuesta de alto el fuego antes de que sea "demasiado tarde".

Aumentó a al menos 1.937 cifra de muertos en Irán por ataques de EE. UU. e Israel, indicó el viceministro de Salud

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 26 de marzo en torno a la guerra en Medio Oriente, iniciada luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus embestidas de represalia:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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