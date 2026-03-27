Un revés judicial para la estrategia de defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. En la segunda audiencia del proceso judicial por narcotráfico en su contra, el depuesto presidente venezolano y su esposa recibieron una respuesta negativa a la petición de su defensa para retirar los cargos.

Aunque cuestionó los motivos del gobierno de Estados Unidos para impedir que Maduro y Flores utilicen fondos públicos venezolanos para pagar su defensa, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, señaló que no desestimará los cargos por esa razón, una decisión que será oficializada pronto en un fallo formal, así como una nueva fecha de vista para continuar el proceso contra los líderes chavistas.

Los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark Donnelly, habían solicitado al magistrado que retirara los cargos contra ellos, argumentando que su incapacidad para acceder a fondos públicos venezolanos, retenidos por las sanciones de la Administración Trump, vulnera su derecho a elegir un abogado, consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Para Hellerstein, un juez de 92 años nombrado en su momento por el presidente demócrata Bill Clinton, en esta instancia no es admisible archivar una causa tan sensible por esa razón. Sin embargo, según reporta 'CNN', el magistrado no descartó revisar la medida si determina que el Gobierno de Trump optó de manera arbitraria por impedir que Caracas pague los honorarios legales de Maduro y Flores.

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En ese sentido, Hellerstein se mostró escéptico ante las razones esgrimidas por el fiscal adjunto de EE. UU., Kyle Wirshba, para justificar el bloqueo de los fondos públicos venezolanos.

En representación del Estado, Wirshba sostuvo que es potestad del Gobierno estadounidense "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional". También advirtió que Maduro y Flores están "saqueando la riqueza de Venezuela" y que "permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones" estadounidenses.

Frente a esto, Hellerstein remarcó que, como Maduro y Flores están detenidos y encarcelados en una prisión de Brooklyn, "no representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional", a la vez que recordó que "las cosas han cambiado en Venezuela" y "ahora (Estados Unidos) hace negocios" con el país suramericano. "El derecho que está en juego, primordial sobre otros derechos, es el derecho a la defensa constitucional", subrayó.

El juez, asimismo, preguntó varias veces a la Fiscalía si existen otros fondos de los que puedan disponer Maduro y Flores para pagar su defensa, a lo que Wirshba respondió que no puede asegurarlo, aunque estimó que, si los hubiera, también estarían sujetos a las sanciones estadounidenses.

Antes de la audiencia, Pollack –quien fue defensor del fundador de WikiLeaks, Julian Assange– insinuó que podría abandonar la defensa de Maduro si su moción era rechazada y el Gobierno venezolano no puede afrontar su tarifa. De acuerdo con los reportes periodísticos, el letrado volvió sobre ese punto en la audiencia, a lo que Hellerstein le señaló que un defensor público sería suficiente para garantizar la defensa de Maduro.

Trump estima que Maduro está siendo juzgado por "una fracción" de sus presuntos delitos

Consultado sobre el desarrollo de la audiencia, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que, hasta ahora, Maduro solo ha sido procesado por "una fracción" de sus presuntos delitos y vaticinó que se presentarán nuevos cargos en su contra.

"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", sostuvo Trump, en diálogo con periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

En ese sentido, el mandatario republicano cuestionó a su fiscal general por todavía no haber presentado cargos por lo que él ha denunciado reiteradas veces, sin pruebas: que Maduro "vació sus prisiones" en Estados Unidos.

"Espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", añadió.

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Del mismo modo, Trump continuó con sus airadas acusaciones contra Maduro, tildándolo de ser "un hombre sumamente peligroso", que "ha asesinado a muchísimas personas", además de supuestamente ser "uno de los principales proveedores de drogas que ingresan" a Estados Unidos.

"Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo", concluyó el mandatario estadounidense.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos, tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y uno por posesión de esas armas. A su vez, Flores es acusada de dos cargos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, ambos se habían declarado "no culpables" de los delitos que les imputan, mientras que Maduro se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra".

Manifestantes a favor y en contra de Maduro chocan a las afueras del tribunal

En las inmediaciones del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, dos grupos de manifestantes se congregaron para expresar apoyo o repudio a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, lo que desencadenó algunos enfrentamientos, momentos de tensión e intercambios de reproches, acusaciones y hasta algunos golpes.

Según reportó la agencia EFE, Franklin Gómez, exconcejal opositor y antiguo preso, gritó repetidas veces: "Yo sí soy venezolano" frente al grupo que denunciaba que la detención de Maduro fue “ilegal” y pedía su liberación.

Portando un muñeco de "Maduro diabólico", con el traje naranja de prisión y los ojos rojos, Gómez explicó que hace tres años llegó a Estados Unidos tras huir de una persecución en Venezuela y se mostró "seguro" de que el juicio en Estados Unidos traerá "justicia". Es algo por lo que "los venezolanos luchamos en la calle durante muchos años", afirmó.

Junto a él, varios venezolanos residentes en Estados Unidos participaron de las protestas antichavistas, a la vez que acusaron a los manifestantes pro-Maduro de estar "pagados" y de movilizar "a favor de lo que toque cada día".

Enfrente, el bloque que respaldaba a Maduro, muchos de ellos pertenecientes a movimientos socialistas locales, llegó con carteles con la foto de la pareja y leyendas, escritas en inglés, como "libérenlos" y "tráiganlos de regreso".

“Pedimos que Trump libere al presidente Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Creemos que no han hecho nada malo. No han cometido ningún crimen. El único crimen es que les encanta su país más que sus propias vidas”, aseveró Tom Burke, miembro de la organización Freedom Road Socialist.

Brenda Sandberg, del Workers World Party, admitió no saber "realmente de qué se trata esta audiencia", pero remarcó que "no hace falta ser de Venezuela" para expresar su apoyo a Maduro y Flores frente a la "locura" que cometió Estados Unidos con los bombardeos y la incursión militar en Venezuela, en la que detuvo a la pareja el 3 de enero pasado.

Con EFE, Reuters y medios

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