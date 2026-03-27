Tras una espera de 601 días, una extensa disputa judicial con su padre y un gran revuelo en la opinión pública, Noelia Castillo cumplió este jueves 26 de marzo su voluntad de recibir ayuda médica para morir en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde estaba ingresada.

Su fallecimiento fue confirmado por Abogados Cristianos, una organización católica conservadora que ha representado a su padre en los recursos judiciales que presentó durante año y medio para evitar el cumplimiento de la decisión de su hija.

Castillo, de 25 años, padecía una enfermedad psiquiátrica desde su adolescencia y, según explicó públicamente, intentó quitarse la vida dos veces, la segunda tras sufrir una agresión sexual. Su segundo intento de suicidio en 2022 la dejó sin movilidad en las piernas y en silla de ruedas.

Es por eso que, en abril de 2024, la mujer pidió la eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), un órgano de la Generalitat integrado por médicos, abogados y expertos en bioética, que deliberan sobre la aplicación de la ley española, aprobada en 2021.

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Esa normativa legalizó el suicidio asistido y la eutanasia para quienes padecen enfermedades terminales y para personas con afecciones permanentes insoportables. El proceso incluye la presentación de dos solicitudes por escrito, a las que les siguen consultas con profesionales médicos que no hayan intervenido previamente en el caso.

Los expertos del organismo de Cataluña concluyeron que Castillo sufría una "paraplejía", que le causó graves secuelas y pérdida de autonomía, que su estado era "irreversible" y le producía "sufrimiento constante". Además, indicaron que la joven conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida.

El procedimiento, que supone la administración médica de una combinación de fármacos para inducir la muerte en no más de 30 minutos, estaba originalmente programado para el 2 de agosto de 2024, pero fue entonces cuando el caso empezó a trascender a la esfera pública.

Una larga y dolorosa disputa judicial

En el último momento, un juez dio lugar a la demanda interpuesta por el padre de Castillo y ordenó la interrupción de la eutanasia, dando inicio a una larga batalla legal entre la joven y su familia. Asesorado por Abogados Cristianos, el hombre argumentó que la enfermedad mental de su hija la incapacitaba para tomar la decisión de poner fin a su vida.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Constitucional y, en último orden, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a principios de este mes, y al igual que los otros órganos judiciales, denegó el pedido de detener el procedimiento.

A lo largo de más de un año y medio, Castillo nunca modificó su opinión. Así lo dejó claro en una entrevista con un conocido programa del canal Antena 3, que se emitió este miércoles. En ella afirmó que "lo tenía muy claro desde el principio", pese a la negativa de su familia.

"Ningún miembro de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia (…) ¿Pero qué pasa con el dolor que he sufrido todos estos años?", añadió la joven, quien reveló que aceptaba que sus parientes se acercaran a despedirla pero pidió que nadie estuviera presente en el momento de su muerte.

Pese a la resolución de Noelia, la abogada Polonia Castellanos, representante legal de su padre, insistió en que la mujer de 25 años padecía un trastorno de la personalidad y consideró su caso como un ejemplo de las falencias de la ley de eutanasia.

"Se trata de una persona cuya voluntad fue alterada por ese trastorno –declaró Castellanos–. Creo que esto demuestra el fracaso de la ley y que debe ser derogada urgentemente".

Noticias falsas, debates públicos: el revuelo del caso de Noelia

Además de ocuparse de asesorar al padre, la organización Abogados Cristianos aprovechó el escaparate mediático para reavivar la discusión nunca resuelta sobre el derecho a la eutanasia. Incluso llegó a la instancia de denunciar por supuesta prevaricación y falsedad documental a los responsables de la comisión catalana que decidieron sobre el caso de Noelia, una maniobra que los colegiados interpretaron como un intento de amedrentarles.

En sus declaraciones de este jueves, Castellanos también apuntó contra el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, por supuestamente haber abandonado a Noelia Castillo. "La muerte es la última opción, sobre todo cuando se es muy joven", declaró la letrada.

En el Congreso español, los diputados se sumaron al debate público este jueves. El portavoz socialista Patxi López defendió que se cumpla la voluntad de Noelia mediante un procedimiento "absolutamente legal", mientras que el diputado del izquierdista Sumar –integrante de la coalición de Sánchez–, Alberto Ibáñez, pidió ser "respetuosos" con un tema "profundamente complejo" y recordó que "diecinueve médicos han avalado esta decisión".

En el ala opositora, la portavoz legislativa del conservador Partido Popular, Ester Muñoz, expresó su tristeza y llamó a "reflexionar por qué la hemos fallado, cómo podemos fallar a alguien tan joven". Su colega Elías Bendodo consideró el caso como un "fracaso del Estado, el fracaso de todos como sociedad".

Desde la formación de extrema derecha Vox fueron más contundentes en su rechazo. El diputado Carlos Flores consideró la eutanasia de Noelia como una "ejecución", mientras que la portavoz en la Cámara de Diputados, Pepa Millán, la tildó de "aberración".

El líder del partido ultranacionalista, Santiago Abascal, señaló que "la España de Sánchez es una película de terror" y acusó que "el Estado le quita a una hija a sus padres".

En su mensaje, además, Abascal afirmó que "los Menas (una forma despectiva de referirse a los inmigrantes provenientes de Medio Oriente y el Norte de África) la violan" y "la solución que le da el Estado es suicidarla", haciéndose eco de una de varias noticias falsas que han circulado sobre el caso de Noelia.

En sus apariciones públicas, ella ha hecho referencia a haber sufrido una agresión sexual múltiple, pero nunca especificó que sus agresores hayan sido extranjeros y no hay evidencias de ello.

Del mismo modo, en las últimas semanas se lanzaron afirmaciones sin base, como que "solo estaba deprimida" y no tenía ninguna enfermedad física insoportable, algo que rebaten las conclusiones de los expertos que llevaron su caso.

Consciente del ruido mediático a su alrededor, Noelia Castillo celebró en su entrevista del miércoles que "por fin lo he conseguido, así que a ver si ahora puedo descansar" porque "ya no puedo más".

Pese a la presión social y el deseo de su familia, la mujer de 25 años reafirmó su voluntad de terminar con su vida: "La felicidad de un padre o una madre no debe anteponerse a la felicidad de una hija".

Con EFE, AP y medios locales

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