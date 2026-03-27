¿Una victoria que augura buenos resultados de cara al Mundial de 2026? En su partido contra Brasil, la selección francesa se impuso por 2-1, a pesar de haber jugado media hora con 10 hombres tras la expulsión de Dayot Upamecano.

Los Bleus jugaron luciendo por primera vez la camiseta verde grisácea en homenaje a la Estatua de la Libertad que llevarán en el Mundial de 2026 este verano.

El Balón de Oro Ousmane Dembélé, cuya última aparición con la selección se remontaba al 5 de septiembre de 2025, honró así su primera titularidad desde que ganó el prestigioso premio.

Mbappé, cada vez más cerca de Giroud

Y lo hizo muy bien al darle un pase decisivo a Mbappé a espaldas de la defensa. La superestrella madridista superó con un pequeño globo al portero brasileño para anotar su gol 56 con los Bleus. Una anotación que le acerca un poco más al récord de Olivier Giroud, máximo goleador de la historia de la selección francesa con 57 tantos.

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Francia parecía encaminarse hacia la victoria hasta que se produjo un giro inesperado: por una falta sobre Wesley, Upamecano fue finalmente expulsado directamente por el árbitro (minuto 55). Los Bleus aguantaron el tipo y luego ampliaron la ventaja gracias a Hugo Ekitiké, asistido por Michael Olise (minuto 65, 2-0).

Brasil salva el honor gracias a Bremer al final del partido (minuto 78, 2-1) y enciende el último cuarto de hora. Pero, a pesar de los golpes de los Auriverde, los Bleus aguantan hasta el final y se imponen en Boston.

Francia se enfrentará el domingo a Colombia en Landover (Maryland) para cerrar su gira por Estados Unidos.

Adaptado de su original en francés.

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