Cuando hizo su chiste en la emisión de su programa el jueves pasado, Jimmy Kimmel seguramente no imaginaba lo que sucedería dos días después.

Ese día, en un segmento de 'Jimmy Kimmel Live', el presentador, vestido con esmoquin y de pie detrás de un podio, fingió que presentaba un número cómico en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

En su discurso incluyó planos falsos de los Trump y otros, extraídos de videoclips, y, en un pasaje del sketch, simuló dirigirse a Melania Trump, destacándole que tenía "el brillo de una viuda expectante".

Tras el tiroteo del sábado 25 de abril en ese evento que Kimmel intentó recrear a modo de broma, el presidente Donald Trump y la primera dama repudiaron el segmento y lo utilizaron para justificar un nuevo llamado al despido del animador, con el que el mandatario mantiene un encono personal.

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Melania Trump fue la primera en expresarse. En una publicación en X, la mujer cuestionó "la retórica de odio y violencia de Kimmel" que, según ella, "pretende dividir a nuestro país" y consideró que "es hora de que 'ABC' tome una postura". "¿Cuántas veces más permitirá la dirección de 'ABC' el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", se preguntó.

En ese sentido, añadió que el monólogo del presentador sobre su familia "no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que impera en Estados Unidos".

Siguiendo al mensaje de su esposa, Donald Trump dijo entender "que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel", si bien el presentador no hizo ninguna mención explícita a un acto violento.

Por eso, el mandatario estadounidense remarcó que, si bien "normalmente no reaccionaría a nada de lo que dijera", esta vez "es algo totalmente inaceptable". Y, tal como lo hizo el año pasado, sugirió que Kimmel "debería ser despedido de inmediato por 'Disney+' y 'ABC'".

La Casa Blanca acusa a los medios y la oposición de incentivar la violencia política

Durante su rutina del jueves pasado, Kimmel recordó que el domingo 26 de abril era el cumpleaños de Melania Trump y afirmó: "Planea celebrarlo en casa como siempre: mirando por la ventana y susurrando, '¿qué he hecho?'".

Y concluyó: "Antes de continuar, Melania, este es Donald. Donald, esta es Melania. Esa era mi imitación de Jeffrey Epstein".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también se sumó a los cuestionamientos a Kimmel y se preguntó: "¿Quién, en su sano juicio, podría afirmar que una esposa se mostraría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?". Vale aclarar que el presentador tampoco hizo ninguna referencia a un potencial asesinato de Trump.

Sin embargo, Leavitt dedicó un largo pasaje de su rueda de prensa a asegurar que la violencia política es alimentada por los comentarios de los medios de comunicación y la oposición contra el republicano.

"Esta retórica odiosa, constante y violenta, dirigida contra el presidente Trump día tras día durante once años, ha contribuido a legitimar esta violencia y a conducirnos a este momento sombrío", sostuvo.

Para la vocera, "aquellos que constantemente calumnian al presidente y lo tildan falsamente de fascista y de amenaza para la democracia, comparándolo con Hitler para obtener rédito político, están alimentando este tipo de violencia".

E insistió en que "no se trata únicamente de los medios de comunicación", sino que "el Partido Demócrata en su conjunto ha planteado ante los votantes de todo el país el argumento de que Donald Trump representa una amenaza existencia para la democracia, de que es un fascista y de que es comparable a Hitler".

Kimmel, otra vez en el punto de mira de los Trump

No es la primera vez que Jimmy Kimmel queda en el ojo de la tormenta por sus comentarios ni que Donald Trump pide su despido. Ya lo había hecho en septiembre pasado, cuando los dichos del presentador sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk llevaron a que 'ABC' suspendiera por seis días su programa.

Horas antes de esa suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, presionó a las emisoras locales, advirtiéndoles que si transmitían el show de Kimmel podrían enfrentarse a multas o la pérdida de sus licencias.

Los comentarios del funcionario causaron un fuerte rechazo de la industria del entretenimiento, de organizaciones por los derechos civiles y de dirigentes de ambos partidos, entre ellos el senador republicano Ted Cruz, quien comparó las amenazas con las de un jefe del crimen organizado.

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Entonces, los grupos Sinclair y Nexstar Media retiraron brevemente la emisión de Kimmel de sus 70 estaciones afiliadas a 'ABC', que cubren casi una cuarta parte de la audiencia estadounidense.

En aquel momento, Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel, una decisión que, no obstante, atribuyó a los "bajos índices de audiencia" y la "falta de talento" del presentador.

Acostumbrado a atacar a los medios de comunicación, el mandatario estadounidense también ha sugerido la revocación de licencias de transmisión como castigo.

En noviembre pasado, sugirió que la FCC debía tomar esa decisión contra 'ABC' luego de criticar que un corresponsal de 'ABC News' le preguntara al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, sobre el crimen de Jamal Khashoggi, antiguo columnista del 'Washington Post' asesinado en el consulado saudita de Estambul en 2018.

Con AP, Reuters y EFE

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