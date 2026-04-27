Lo esencial:
- El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó tajantemente cualquier plan de negociación directa entre el gobierno del Líbano e Israel.
- El presidente de Líbano defendió las negociaciones directas con Israel, asegurando que no aceptará un pacto "humillante" y afirmó que Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra.
- En el plan de Irán, sus fuerzas armadas asumirían el control total del estrecho de Ormuz, con potestad para prohibir el paso a "buques hostiles" y exigir el pago de tasas de tránsito en riales iraníes.
- El ejército de Israel anunció el inicio de bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el valle de la Bekaa y el sur del Líbano.
- Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante el bloqueo económico y naval, aunque la oferta no incluye condiciones sobre su programa nuclear.
A continuación, las noticias más relevantes de la guerra en Medio Oriente en la jornada del 27 de abril, marcada por la visita del canciller iraní a Rusia:
Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales.
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