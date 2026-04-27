Todo está servido para que sea un juicio épico. Elon Musk, de 54 años y una fortuna de 780.000 millones de dólares según Forbes, se enfrenta en los tribunales a Sam Altman, su antiguo socio de 41 años y una fortuna de 3.000 millones, según la misma fuente.

De ser antiguos socios a testificar uno contra otro, en un juicio que llega hasta los cimientos éticos de la inteligencia artificial y la fundación de OpenAI, la compañía mundialmente conocida por la creación de ChatGPT.

La parte nuclear de la demanda radica en la afirmación de Musk de que, pese a que OpenAI fue concebida en 2015 como una organización sin ánimo de lucro, Altman y Microsoft traicionaron ese principio fundacional al transformarla en una entidad con fines lucrativos en 2019, poco más de un año después de que Musk abandonara la junta directiva de la empresa.

Es decir que en 2019, OpenAI se reestructuró como una unidad con fines de lucro, pero bajo la tutela de la organización sin fines de lucro, una figura que le permitió aceptar financiación de inversores externos sin dejar de rendir cuentas por la misión original de la organización.

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OpenAI reestructuró nuevamente su organización en 2025 para convertirse en una corporación de beneficio público, en la que la organización sin fines de lucro y otros inversores, incluyendo Microsoft, poseen participaciones. La organización sin fines de lucro posee una participación del 26%, además de activos y warrants adicionales si la empresa alcanza ciertos objetivos de valoración.

La selección del jurado que hará parte del juicio está prevista para el lunes 27 de abril, en el tribunal federal de Oakland, California, un día antes de los alegatos iniciales.

Se espera que figuras influyentes de Silicon Valley, como Musk, Altman y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, testifiquen en persona.

Shivon Zilis, exmiembro de la junta directiva de OpenAI y madre de tres de los hijos de Musk, probablemente será una testigo clave, ya que los abogados de OpenAI argumentan que ella filtró información sobre OpenAI a Musk.

La empresa que nació hace una década, financiada principalmente por Musk, hoy está valorada en 852.000 millones de dólares, según OpenAI.

Despidos y más de 100.000 millones, entre lo que pide Elon Musk

Musk presentó una demanda en agosto de 2024 contra Altman, director ejecutivo de OpenAI, y a su mano derecha, Greg Brockman, tras sostener que explotaron su nombre y su apoyo financiero para crear una "máquina de hacer dinero" para sí mismos.

En consecuencia, quiere una indemnización de 134.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a OpenAI y a Microsoft, según informan AFP y otros medios como Business Insider, aunque Reuters habla de 150.000 millones, de acuerdo a sus filtraciones.

El magnate tecnológico, que invirtió unos 38 millones de dólares en OpenAI entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, inicialmente reclamaba solo 100.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Los abogados de Musk calcularon los daños multiplicando la valoración de OpenAI por una parte de la participación de la organización sin fines de lucro que pudiera atribuirse a las contribuciones de Musk, lo que estiman entre el 50% y el 75% de la participación total.

Además, Musk quiere que OpenAI vuelva a ser una organización sin ánimo de lucro, que Altman y Brockman sean destituidos de sus cargos directivos y que Altman salga también de la junta directiva, entre otras medidas.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, habla en un evento de la compañía tecnológica en octubre de 2025.

Los abogados de OpenAI acusan a Musk de intentar dañar la imagen de la empresa para beneficiar a xAI, su propio laboratorio de inteligencia artificial fundado en 2023, y con el que compite directamente desde que OpenAI desató el auge de la IA con el lanzamiento de ChatGPT.

Microsoft, también demandada tras convertirse en el mayor inversor de OpenAI, niega haber conspirado con esa compañía y remarca que la alianza se produjo tras la salida de Musk.

Correos expuestos

"Esta es la única oportunidad que tenemos de librarnos de Elon", escribió en sus anotaciones internas Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI. La frase es de 2017, cuando algunos directivos y empleados ya veían a Elon Musk como una figura demasiado interferente en la empresa, aunque la vigencia de la afirmación en la antesala del juicio ha sido comentada en la prensa nacional.

La anotación integra las miles de páginas de documentos internos revelados en los tribunales desde que Musk demandó a OpenAI, que revelan los detalles de la amarga ruptura entre los líderes del sector tecnológico.

Después de decirle a Musk "eres mi héroe", Altman le dice en un intercambio de correos electrónicos de febrero de 2023: "Estoy tremendamente agradecido por todo lo que has hecho para ayudar; no creo que OpenAI hubiera existido sin ti, y realmente duele [grosería] cuando atacas públicamente a OpenAI".

La respuesta de Musk fue: "Los entiendo y, desde luego, no es mi intención ofender, por lo que les pido disculpas, pero el destino de la civilización está en juego".

SpaceX, la empresa de Elon Musk, tiene ambiciosos planes, entre los que se incluyen centros de datos alimentados con energía solar y gestionados por satélite para desarrollar y poner en marcha futuros modelos de inteligencia artificial

La cita en el tribunal de Oakland llega en un momento sensible para las partes en disputa. OpenAI se enfrenta a una competencia sin precedentes por parte de rivales como Anthropic, y está invirtiendo miles de millones en recursos computacionales.

Además, se está preparando para una posible salida a bolsa que podría valorar la compañía en 1 billón de dólares, informó Reuters. Un revés judicial amenazaría con complicar los planes de OpenAI para una posible oferta pública inicial, al generar dudas sobre su liderazgo.

Sin embargo, el juicio también conlleva riesgos para Musk, quien en marzo fue declarado culpable por otro jurado de defraudar a los inversores durante su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022.

Cualquier detalle perjudicial sobre el magnate y sus tácticas comerciales podría ser especialmente dañino ahora, ya que su empresa de fabricación de cohetes, SpaceX, planea salir a bolsa este verano en una oferta pública inicial que podría convertirlo en el primer billonario del mundo.

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Así, dos líderes y antiguos socios del sector tecnológico que se conocieron en los laboratorios de Silicon Valley se reencontrarán en un juzgado de California, en una demanda que mezcla acusaciones de traición, indemnizaciones multimillonarias y filtraciones personales. Un pleito que influirá en el desarrollo de una de las empresas pioneras de la inteligencia artificial, cuyos inventos ya han incidido en la manera de pensar y trabajar de gran parte del planeta.

Con información de Reuters y AP

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