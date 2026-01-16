Dos mujeres, un destino: conseguir el respaldo del presidente de Estados Unidos Donald Trump frente al futuro político de Venezuela.

Pero por ahora, el Gobierno del líder republicano demuestra decantarse por el régimen chavista, que ha controlado el país desde hace más de 25 años, pese a los ataques del pasado 3 de enero que terminaron con la captura de Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para responder por cargos de presunto narcotráfico.

Por orden de Trump y con el objetivo de hablar sobre cooperación, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Delcy Rodríguez, nombrada “presidenta encargada” del país. El encuentro tuvo lugar en Caracas, el jueves 15 de enero, al tiempo que la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se reunía con el mandatario estadounidense en Washington.

El principal objetivo fue “transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo" y cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país deje de ser un "refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", según aseguró un funcionario estadounidense que habló con el diario ‘The new York Times’ bajo condición de anonimato.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En paralelo, Machado, incluso, entregaba la medalla del Nobel a Donald Trump, en un aparente intento por acercarlo a la oposición venezolana que por años, y con mayor fervor tras la captura de Maduro, reclama una transición democrática en la nación latinoamericana.

Pero hasta ahora sus intentos no han dado frutos. Ratcliffe es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete que se traslada a Venezuela para reunirse con la actual líder del régimen chavista desde que el Ejército estadounidense capturó a Maduro en la capital hace casi dos semanas.

Leer tambiénTrump y Machado, un Nobel de la Paz “compartido” mientras EE. UU. “coquetea” con Delcy Rodríguez

¿Por qué Trump deja al margen a la oposición de la gestión de Venezuela?

Para los funcionarios de la Administración Trump, la visita Ratcliffe pretende ser un respaldo a la “estabilidad” que Delcy Rodríguez ofrece, dados sus vínculos con el resto del régimen, las instituciones y el Ejército venezolano que por años se ha mostrado del lado de los chavistas, por lo que Washington espera de la hasta hace poco vicepresidenta de Venezuela mayor colaboración.

Desde el anuncio de la captura de Maduro, Trump anunció que controlaría el país, principalmente sus recursos petroleros y en ello ya ha obtenido el aval de Caracas.

De hecho, el magnate de los bienes raíces convertido dos veces en presidente de EE. UU. ya realizó sus primeras ventas de crudo venezolano, por 500 millones de dólares, y se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas, según aseguró secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, el jueves 15 de enero.

Estados Unidos completó así las primeras ventas de petróleo venezolano, parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado este mes con Caracas y Washington.

Wright subrayó que EE. UU. está obteniendo un precio 30% más alto por el petróleo venezolano de lo que Caracas obtenía hace unas semanas.

Según informes de ‘The Wall Street Journal’ y ‘The New York Times’, publicados el pasado 6 de enero, el acercamiento de Washington con la Administración dirigida por Rodríguez se basa en una evaluación clasificada de la CIA y en la asesoría de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, que consideró que los leales de Maduro pueden garantizar “mayor estabilidad” en Venezuela, que la oposición.

El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición–liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro–tendría dificultades para gobernar.

La postura de Rubio en ese mismo sentido también fue determinante, según las fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la prensa estadounidense.

Pero esa postura también pone en una situación compleja a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado.

De la evaluación de la CIA y sus asesores podrían haber provenido las declaraciones de Trump cuando el pasado 3 de enero sostuvo que Machado “no tiene apoyo ni respeto” en Venezuela. Palabras que contrastan con años de trabajo y de la movilización de millones de personas en las elecciones presidenciales de 2024 que, según las actas recabadas por la oposición en los puestos de votación, dieron la victoria a Edmundo González con el 67% de los votos frente a Maduro.

Machado no pudo presentarse a esos comicios después de ser vetada por la Administración chavista.

Leer tambiénVenezuela y el método Trump: "un intervencionismo híbrido sin precedentes"

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más