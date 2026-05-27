Una procesión fúnebre de decenas de palestinos despidió este miércoles 27 de mayo al jefe de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, Mohammed Odeh, quien murió en la víspera en un ataque aéreo israelí, pese al alto el fuego declarado en Gaza.

El grupo islamista lamentó la muerte de Odeh "junto con su esposa y dos de sus hijos" en lo que calificó de "traicionero atentado sionista contra una vivienda", un bombardeo que, según fuentes médicas de la Franja, causó al menos cinco muertos y 12 heridos.

Por su parte, el ministro de Defensa del Estado de mayoría judía, Israel Katz, celebró que Odeh –quien, según el Gobierno de Benjamin Netanyahu, dirigía la división de inteligencia de Hamás en el momento de las masacres del 7 de octubre de 2023– fue "enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno".

Un palestino inspecciona el lugar de un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial el martes, en la Ciudad de Gaza, 27 de mayo de 2026.

Desde que inició su brutal invasión en Gaza, Israel ha matado a más de 40 líderes y comandantes del grupo islamista.

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Hace poco más de una semana, el predecesor de Odeh, Izz al-Din al-Haddad, murió en un ataque israelí contra un edificio de apartamentos.

Mientras Israel sigue descabezando, pese a la supuesta tregua, al liderazgo de Hamás y las negociaciones para avanzar en el plan de cese al fuego del presidente Donald Trump siguen estancadas. Abu Al-Abd Odeh, familiar del fallecido, indicó que los asesinatos de líderes no frenarán la resistencia y que "la lucha del pueblo palestino continuará en todos los niveles".

Por otro lado, en su comunicado, Katz volvió sobre la idea de forzar la expulsión de palestinos fuera de Gaza, bajo el eufemismo de un plan de "emigración voluntaria", y aseguró que se implementará "en el momento y de la manera adecuados".

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Israel podría estar matando a civiles palestinos "solo por su proximidad" a la "línea amarilla": ONU

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este miércoles sobre un patrón "alarmante" de Israel en Gaza: el asesinato de civiles palestinos por el simple hecho de acercarse a la llamada "línea amarilla", la frontera imaginaria cruzada por el Estado de mayoría judía sobre el territorio palestino y que delimita la zona de la Franja ocupada por las tropas israelíes.

Esa porción de territorio, que Israel se reserva como su "zona de seguridad", ha sido extendida silenciosamente por los soldados israelíes y hoy abarca casi dos tercios del enclave palestino.

Los militares allí apostados abren fuego casi a diario contra personas que se acercan a esa línea, apenas marcada en algunos trayectos por bloques de hormigón, un accionar que ha alimentado el temor entre los palestinos desplazados que viven en campamentos precarios o viviendas destrozadas cerca de esa área y temen ser alcanzados por los disparos.

Según los datos que la ONU compartió con la agencia de noticias Reuters, desde el alto el fuego declarado en octubre de 2025 hasta el pasado 5 de febrero, han sido verificados 453 asesinatos, pese a la supuesta tregua. De ellos, 152 corresponden a palestinos que se acercaron a la "línea amarilla", entre ellos 102 hombres, 15 mujeres, 24 niños y 11 niñas.

Mujeres palestinas caminan por un cementerio mientras visitan una tumba durante el Eid al-Adha, en la Ciudad de Gaza, 27 de mayo de 2026.

"La información disponible suscita serias preocupaciones de que el ejército israelí esté disparando y matando a presuntos civiles simplemente por su proximidad a la llamada 'línea amarilla', lo que constituiría asesinatos ilegales y, por lo tanto, crímenes de guerra", declaró Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos ocupados.

El también experto en derecho internacional advirtió que los civiles asesinados "no parecen haber representado ningún riesgo para la vida del Ejército israelí" y que hubo casos en los que "aparentemente recibieron disparos mientras realizaban actividades cotidianas o al acercarse o cruzar" la 'línea amarilla'.

Esa frontera imaginaria, añadió Sunghay, a menudo no está clara para los palestinos. "Nadie sabe con certeza dónde empieza, dónde termina, cómo se extiende ni cuándo lo hace", insistió.

De acuerdo con cifras de las autoridades de Gaza, al menos 910 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes en los 227 días de aparente tregua en el enclave, mientras que más de 2.700 resultaron heridos.

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Otro Eid sombrío en Gaza

En este contexto de una tregua vulnerada de forma constante, de una escasez persistente por los bloqueos de Israel a la ayuda y de una reconstrucción paralizada, Gaza vive otro Eid al-Adha sombrío.

Si para los musulmanes se trata del día más importante, marcado por la alegría, las reuniones familiares y los banquetes, eso hace años que no ocurre en el enclave palestino, donde alrededor del 90% de sus dos millones de habitantes ha perdido sus hogares y la gran mayoría de la población sigue desplazada, viviendo en precarias tiendas de campaña o refugios temporales. Algunas decoraciones intentan matizar la escena de devastación.

Este miércoles se repite una imagen habitual: la de fieles que se reúnen a rezar al aire libre, entre las ruinas de mezquitas o de casas destruidas, como ocurrió en Khan Younis o Ciudad de Gaza.

“Esto no es Eid… estamos muertos”, aseguró a la agencia AP Mahmoud Saqer, un hombre desplazado de Khan Younis, quien describió a la población como angustiada por el sufrimiento humano y los asesinatos que se siguen produciendo en la franja palestina.

Para Alaa Abu Mahani, que se acercó a rezar a la plaza Saraya de la capital gazatí, este “es el peor” Eid porque “no hay seguridad, no hay tregua, y los ataques son más duros que durante la guerra”.

Este hombre explica a la agencia EFE que antes del cese al fuego, en ocasiones, recibían órdenes de expulsión antes de los bombardeos, pero ahora sienten más incertidumbre.

"¿Cómo puede haber alegría durante el Aíd si no puedes estar seguro?", y mientras aviones israelíes "sobrevuelan Gaza constantemente y en cualquier momento pueden bombardear", se pregunta Alaa.

La Fiesta del Sacrificio suele estar marcada también por el sacrificio de ovejas, corderos, cabras o vacas, que luego son preparados por las familias y compartidos con vecinos o personas necesitadas.

Este año, subraya Abu Mahani, dependen otra vez de comida enlatada: “No hay sacrificios, porque los animales son extremadamente caros. Es difícil que alguien los compre, incluso si tiene dinero".

Para Ahmed Adiab, otro habitante de Gaza, el Eid ha ido a peor cada año desde 2023.

"En años anteriores, el primer año, era más llevadero, había algunos sacrificios. El año siguiente hubo menos, pero este Eid no hay sacrificios en absoluto, ni siquiera carne congelada o refrigerada que pueda servir como alternativa", sentencia.

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Con Reuters, AP y EFE

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