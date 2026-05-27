El Ejército de Israel declaró este miércoles 27 de mayo zona de combate toda la franja del sur de Líbano hasta el río Zahrani —unos 2.000 kilómetros cuadrados de territorio— e instó a los residentes que aún permanecen en la zona a desplazarse hacia el norte.

La región albergaba a más de 800.000 personas antes del inicio de la guerra, según la agencia EFE.

La medida, que coincidió con la festividad islámica de Eid al-Adha, representa la mayor orden de evacuación masiva desde el inicio del conflicto y una escalada significativa pese al alto el fuego vigente desde el 16 de abril.

"Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI (Ejército israelí) no tienen intención de dañar a la población civil", escribió en la red social X el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee.

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El Zahrani corre de este a oeste a unos 40 kilómetros al norte de la frontera israelí-libanesa.

La orden del miércoles 27 de mayo es la primera que cubre la totalidad de esa zona: hasta ahora, Israel había emitido órdenes individuales de evacuación en decenas de localidades entre el río Litani —más al sur— y el Zahrani, y operaba principalmente al sur del Litani.

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Una escalada sobre otra escalada

Esta fue la segunda orden de expulsión masiva del día. Dos horas antes, el Ejército ya había ordenado evacuar Tiro, ciudad costera de unos 200.000 habitantes, antes de comenzar a bombardearla.

"Los ataques contra centros de mando de Hezbolá en la zona de Tiro continúan en este momento", detalló el Ejército en un comunicado en el que también confirmó ataques en el valle de la Bekaa, incluyendo un golpe cerca de la presa de Qaraoun, la mayor del Líbano, y en otros puntos del sur.

Las carreteras quedaron rápidamente repletas de vehículos huyendo hacia el norte.

Los equipos de rescate registran los escombros de un edificio tras un ataque israelí en la región de Al-Hosh, al sur del Líbano, cerca de la ciudad costera de Tiro, el 26 de mayo de 2026.

Según fuentes de seguridad libanesas, gran parte de los desplazados se dirigen a Sidón, ciudad portuaria que ya alberga a miles de evacuados de otras zonas del sur. Quienes no tienen a dónde ir permanecen en sus localidades.

"No podemos usar nuestros vehículos para sacar a la gente de la zona y no estar disponibles para los heridos", declaró a la agencia AP Moussa Nasrallah, de la Defensa Civil del Líbano, quien teme que sus colegas queden atrapados en el tráfico y no puedan regresar al frente para asistir a civiles.

Al menos cuatro ataques israelíes impactaron cerca de Tiro desde que se emitió la advertencia, según Nasrallah.

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El contexto político

La escalada llega a pocos días de que delegaciones de Líbano e Israel se reúnan en Washington y un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que el Ejército ampliará el alcance de sus operaciones y tomará nuevas "zonas estratégicas".

Desde el inicio de la semana, Israel atacó aproximadamente 550 objetivos de Hezbolá en el Líbano, según el propio Ejército, más de 120 solo el martes.

Tres altos funcionarios israelíes dijeron a la agencia Reuters que Israel considera que tiene libertad de acción en el sur del Líbano, pero no así en Beirut: el Gobierno israelí no quiere ser visto como un obstáculo al posible acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump, con Irán.

La capital libanesa lleva días sin recibir ataques aéreos, aunque los drones de vigilancia israelíes sobrevuelan la ciudad a diario.

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El costo humano

Desde que Hezbolá disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán, el pasado 2 de marzo, más de 1,2 millones de libaneses han sido desplazados.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, más de 3.200 personas han muerto en ataques israelíes.

La Organización Mundial de la Salud registra al menos 608 muertos desde que entró en vigor el alto el fuego del 16 de abril. El propio Ejército israelí reconoció 10 soldados muertos desde la tregua, seis de ellos por drones explosivos de Hezbolá.

Con EFE, Reuters y AP

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