La residencia presidencial rusa en Valdái, en la región de Nóvgorod, se encuentra en el centro de una intensa batalla mediática desde el lunes 29 de diciembre. ¿Ha sido bombardeada por Ucrania? El Kremlin así lo afirma. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llegado a calificar el hecho de “acto terrorista”, lo que le lleva a reconsiderar su actitud respecto a las negociaciones de paz.

Al menos eso es lo que le ha dicho al presidente estadounidense, Donald Trump. El republicano se apresuró a lamentar el ataque ucraniano contra esta inmensa residencia, que se extiende sobre 250 hectáreas. Como si el bombardeo fuera indudable.

Sin embargo, Ucrania lo niega categóricamente. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriï Sybiha, denunció unas “afirmaciones manipuladoras e infundadas” que, según Kiev, tendrían como objetivo “justificar más atrocidades” de Rusia contra Ucrania. Alemania y Francia pidieron a Moscú que aportara pruebas de este bombardeo, lo que el Kremlin se negó a hacer.

Todo un embrollo para una residencia de lujo. Probablemente no sea casualidad que todo este asunto gire en torno a este gigantesco complejo a orillas del lago Valdái. Se trata de un lugar oficial de poder desde la era soviética y uno de los lugares de veraneo mejor guardados de Vladímir Putin.

Pero esta no es, ni mucho menos, la única residencia que posee el presidente ruso. La organización anticorrupción del difunto líder de la oposición rusa Alexei Navalny aprovechó la polémica en torno a la realidad del bombardeo de la mansión de Valdái para publicar el 29 de diciembre una larga investigación sobre una nueva residencia que pertenecería a Vladimir Putin, en pleno corazón de la Crimea anexionada por Rusia.

Esto convertiría al presidente ruso en el feliz propietario de al menos seis residencias, tanto a título personal como en calidad de jefe de Estado. Y “muy probablemente haya otras que aún no conocemos”, asegura Stephen Hall, especialista en Rusia de la Universidad de Bath.

La mansión con tres nombres en Valdái

Dolgiye Borody, Uzhin o Valdái: tres nombres para una misma residencia en la región de Nóvgorod.

De hecho, tiene incluso un cuarto: Objeto 201. Era su denominación administrativa cuando comenzaron las obras de construcción de este complejo, parcialmente propiedad del Estado ruso, en 1934 bajo el mandato de Joseph Stalin.

Con el paso de los años, la residencia de Valdái se ha convertido en uno de los edificios más secretos y mejor protegidos de Rusia. Se han instalado una docena de sistemas de defensa antiaérea alrededor de la residencia.

Una investigación publicada en 2021 por la fundación anticorrupción de Alexei Navalny reveló hasta qué punto ha cambiado la residencia desde que Vladimir Putin llegó al poder.

La propiedad cuenta con al menos 80 edificios diferentes, entre ellos un palacio de más de 3.000 metros cuadrados y un spa/centro de bienestar de 7.000 metros cuadrados. También hay un pabellón de estilo chino, un complejo de ocio con restaurante, mini casino y sala de cine, y una iglesia en honor a San Vladimir.

La nueva residencia en Crimea

Tiene unas vistas impresionantes al mar Negro, está apartada de las miradas y, al mismo tiempo, no muy lejos de Sebastopol, la capital de Crimea. La residencia que Viktor Yanukóvich, expresidente prorruso de Ucrania entre 2010 y 2014, adquirió en 2007 pertenecería ahora a Vladímir Putin, según la fundación anticorrupción de Alexéi Navalny.

La antigua “dacha” de Yanukóvich, transformada de arriba abajo para satisfacer los deseos de su nuevo propietario, tendría hoy un valor superior a los 10.000 millones de rublos (más de 120 millones de dólares), según la ONG, que ha podido consultar los documentos de los arquitectos.

Leer tambiénLas revelaciones sobre la fortuna escondida de Vladimir Putin

No pertenece directamente a Vladimir Putin, pero en los documentos de esta residencia aparecen nombres que suelen asociarse con las diferentes propiedades inmobiliarias del líder del Kremlin. Entre ellos se encuentran Yuri Kovalchuk, a menudo apodado “el banquero personal de Vladimir Putin” —que también gestiona parte de la residencia de Valdái— y un bufete de abogados vinculado al “palacio secreto” de Vladimir Putin, situado en el mar Negro, en la región de Krasnodar.

El último hallazgo de la ONG anticorrupción incluye los habituales spa, sala de cine, salones de varios cientos de metros cuadrados, piscina cubierta y al aire libre… Incluso tendría una cámara de criogenización, símbolo de la obsesión de Vladimir Putin por vivir mucho tiempo.

El hecho de que el mandatario ruso disponga de una residencia de este tipo en Crimea, que Rusia anexionó unilateralmente en 2014, “es políticamente significativo, ya que refuerza el hecho de que el presidente ruso nunca aceptará devolver la península a Ucrania”, subraya Stephen Hall.

El “palacio secreto” a orillas del mar Negro

El Kremlin siempre ha negado que la lujosa residencia del cabo Idokopas, con vistas al mar Negro en la región de Krasnodar, pertenezca a Putin. La gran cantidad de sociedades ficticias implicadas en la construcción y la adquisición del terreno hace imposible afirmar con total certeza que el presidente ruso sea el principal beneficiario.

Pero desde la investigación realizada por la ONG de Alexei Navalny en 2021, este complejo, que se extiende a lo largo de varias decenas de miles de metros cuadrados, se ha convertido en el símbolo del gusto por el lujo de Vladimir Putin. “Está muy lejos de la imagen de hombre del pueblo que Vladimir Putin intenta transmitir a la opinión pública rusa”, subraya el especialista Hawn en Rusia de la London School of Economics.

Las pocas fotos publicadas dan una idea del desmesurado gasto del lugar. Pero es difícil saber más: el espacio aéreo sobre la residencia está cerrado y ningún barco tiene derecho a acercarse al cabo Idokopas.

Botcharov Routcheï, la residencia de verano

Situada en Sochi, en la costa del mar Negro, Botcharov Routcheï es la residencia de verano oficial del presidente ruso.

Ha sido el lugar de veraneo de todos los dirigentes rusos desde la década de 1960. Pero también es allí donde Vladimir Putin gusta de recibir a algunos invitados de honor, como el presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu o el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Novo-Ogaryovo: ¿‘hogar, dulce hogar’?

Situada en las afueras al noroeste de Moscú, esta mansión es oficialmente la residencia de campo de los presidentes rusos.

Pero para Vladimir Putin, Novo-Ogaryovo es suya: siguió ocupándola entre 2008 y 2012, cuando solo era primer ministro.

Construida en la década de 1950, esta “dacha estatal” sirvió como residencia oficial principal de Vladimir Putin durante la pandemia de Covid-19.

Calle Akademika Zelinskogo, 6

Es la dirección de Vladimir Putin, hombre del pueblo (o casi). Recibió este apartamento de 153 metros cuadrados en Moscú cuando fue nombrado primer ministro en 1998.

Administrativamente, el presidente ruso sigue registrado en el número 6 de la calle Akademika Zelinskogo. Es en este barrio donde vota, aunque ya no vive físicamente allí.

Esta multiplicidad de residencias de Putin puede dar vértigo. En parte, es para despistar. “Vladimir Putin es más paranoico que la mayoría de los líderes y no quiere que se sepa dónde se encuentra”, señala Jeff Hawn. “En la mayoría de estas residencias hay una réplica de su despacho en el Kremlin para complicar aún más la tarea de localizarlo”, precisa el experto.

Pero esa no es la única razón: “durante casi un siglo, el dinero no tuvo prácticamente ningún valor en Rusia, y los bienes inmuebles eran los únicos activos fiables. Así, la piedra se convirtió en la moneda social por excelencia en Rusia”, explica Hawn.

Para este experto, buscar esconderse no es la única razón para poseer una mansión lujosa y varias residencias secundarias. “Es evidente que el presidente no puede poseer menos casas ni llevar un estilo de vida menos lujoso que los ricos industriales o los ministros. Eso no sería bueno para su estatus”, concluye el analista.

Este artículo fue adaptado de su versión original francés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más