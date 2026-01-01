El Comando Sur de Estados Unidos informó este 31 de diciembre que destruyó otras tres lanchas supuestamente cargadas de droga en una nueva serie de embestidas contra este tipo de embarcaciones que señalan de colaborar con el narcotráfico.

Según la confirmación del Ejército estadounidense, el ataque se produjo el 30 de diciembre en aguas “internacionales”, aunque en esta ocasión no se detalló si el bombardeo ocurrió en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, donde ya se han registrado más de 30 destrucciones de este tipo de “narcolanchas” desde septiembre.

Las fuerzas estadounidenses también confirmaron que "tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque", mientras que los ocupantes de las otras dos embarcaciones saltaron por la borda y se distanciaron de las lanchas antes de ser atacadas.

El Comando Sur no indicó si quienes saltaron de las embarcaciones fueron rescatados. Lo que sí dijo fue que notificó “de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate” para supervivientes.

Dicha notificación ha generado gran interés, ya que ocurre después de que el Ejército estadounidense haya sido objeto de un intenso escrutinio por una embestida de las fuerzas estadounidenses que, a principios de septiembre, mató a los sobrevivientes de un ataque mediante un bombardeo posterior contra su embarcación ya inutilizada.

Algunos legisladores demócratas y expertos legales afirmaron que el Ejército cometió un delito al lanzar el segundo ataque, mientras que la Administración Trump y parte del sector republicano aseguraron que se trató de una operación bajo el marco legal.

El texto del comando militar explica que la inteligencia de Estados Unidos confirmó que las tres embarcaciones, supuestamente, “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques”, y va acompañado de un vídeo en el que se ven las lanchas navegando en la misma dirección, cerca unas de otras.

Más de 100 muertos por este tipo de embestidas

El ataque notificado este 31 de diciembre constituiría la que sería la enésima operación de este tipo que se enmarca en la operación especial denominada como "Lanza del Sur".

Estos bombardeos son antecedidos por el histórico despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, que mantiene desde el verano de este año, mientras asegura que su objetivo es que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y sus lugartenientes —a quienes acusa de liderar un presunto “narcoestado”— abandonen el poder.

No obstante, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comenzado a argumentar en las últimas semanas que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas de Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que ha anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha ocurrido en por lo menos dos ocasiones.

A esta tensión también se suma otro ataque, anunciado por el líder republicano esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano en lo que fue abordado como el primer bombardeo sobre un objetivo en un territorio venezolano por parte de la Casa Blanca.

Washington sanciona a cuatro empresas por transportar crudo venezolano

En paralelo al anuncio del Comando Sur, el Departamento del Tesoro anunció este 31 de diciembre que sancionará a cuatro empresas involucradas con el transporte de crudo venezolano.

Entre las compañías sancionadas se encuentran Corniola Limited y Krape Myrtle, dueña y operadora respectivamente del petrolero Nord Star, que queda designado como activo bloqueado, así como Winky International, cuyo buque Rosalind (también conocido como Lunar Tide) también queda señalado como bien bloqueado.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro anunció también que ha identificado “a cuatro buques petroleros asociados" a estas empresas como "bienes bloqueados". Es decir, aquellos que deben ser congelados –nadie debe moverlos, usarlos o emplearlos en operaciones de compra/venta sin autorización Federal- aunque no pueden ser confiscados por seguir siendo una propiedad de la entidad sancionada.

En ese sentido, Washington considera que varios de esos buques hacen parte de la llamada “flota fantasma” que, supuestamente, Caracas emplea para vender crudo y que, de acuerdo a la versión del Ejecutivo estadounidense, “continúan suministrando recursos financieros que alimentan el régimen de Maduro".

Con Reuters, AP y EFE

