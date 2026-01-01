Lo esencial:
El presidente Zelenski dice que Rusia "lleva la guerra" al Año Nuevo con más de 200 drones lanzados de noche.
- Rusia, a través del gobernador designado en Jersón, acusa a Ucrania de un ataque que habría dejado al menos 24 muertos.
- El alcalde Serguéi Sobianin dijo que las defensas aéreas rusas derribaron cinco drones ucranianos con destino a Moscú en la víspera de Año Nuevo.
- El presidente Volodímir Zelenski afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra está "listo en un 90%", pero que el 10% restante "lo determina todo".
- Kim Jong-un elogió a las tropas que combaten junto a Rusia y habló de una "alianza invencible".
A continuación, la información más relevante de la jornada del 1 de enero de 2026 relacionada con la guerra en Ucrania:
