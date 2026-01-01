Lo esencial:

El presidente Zelenski dice que Rusia "lleva la guerra" al Año Nuevo con más de 200 drones lanzados de noche.

Rusia, a través del gobernador designado en Jersón, acusa a Ucrania de un ataque que habría dejado al menos 24 muertos.

El alcalde Serguéi Sobianin dijo que las defensas aéreas rusas derribaron cinco drones ucranianos con destino a Moscú en la víspera de Año Nuevo.

ucranianos con destino a Moscú en la víspera de Año Nuevo. El presidente Volodímir Zelenski afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra está "listo en un 90%", pero que el 10% restante "lo determina todo".

Kim Jong-un elogió a las tropas que combaten junto a Rusia y habló de una "alianza invencible".

A continuación, la información más relevante de la jornada del 1 de enero de 2026 relacionada con la guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters y AP

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más