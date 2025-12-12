"Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio", declaró el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, en un comunicado firmado por la Comisión Permanente del legislativo, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado.

El grupo señaló que los comentarios del mandatario estadounidense "manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas" familiares. En consecuencia, concluyó que "no validará un proceso manchado por presiones internas" y "mucho menos bajo las presiones externas".

#Canal8 || 📢🏛️🗳️ Tras concluir la reunión de la Comisión Permanente del @Congreso_HND, el presidente del Poder Legislativo, @Lredondo, informó al pueblo hondureño: 1️⃣ Se denunció un golpe electoral en marcha, una amenaza directa contra la voluntad popular y la democracia.

Trump, que en la antesala de los comicios llamó a votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, afirmó que "Estados Unidos no malgastara su dinero" con Honduras, en caso de que el candidato que respalda no saliera victorioso. Esta afirmación despertó recelo en un sector de la población que teme un posible impacto en el envío de las remesas desde el extranjero.

Trump impulsó meses atrás una legislación para gravar las remesas con un impuesto del 1% —rebajado del 5% inicial—, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Honduras, con más un cuarto del PIB proveniente de las transferencias desde el exterior, recibiría un golpe anual estimado en 275 millones de dólares.

El rechazo de las elecciones generales desde el poder legislativo llega un día después de que el Ejecutivo de Xiomara Castro hiciera el mismo anuncio bajo razones idénticas. La presidenta, que también denunció "injerencia" de Trump, utilizó el mismo término de "golpe electoral", el cual amenazó con impugnar ante "Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales”.

Nasralla reclama la victoria por "amplio margen"

A más de una semana de las elecciones, el CNE aún no ha divulgado los resultados finales, que por ley debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios, un plazo que vence el próximo 30 de diciembre.

La incertidumbre se cierne sobre las 2.773 actas que presentan inconsistencias, las cuales deberán someterse a un escrutinio especial, que podría alterar el conteo en más de 500.000 votos, cuando la diferencia entre los dos líderes de la carrera electoral es de poco más de 42.000 votos.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional, apoyado por Trump, Nasry Asfura, con 1.298.835 votos (40,5%), frente a los 1.256.428 sufragios (39,4%) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del oficialismo, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19%). Su partido, Libre, sostuvo el miércoles 10 de diciembre que el ganador es Salvador Nasralla, según el conteo de las actas realizado por ese partido.

Horas después de esa declaración, el propio Nasralla reivindicó su victoria "por amplio margen" y reiteró su exigencia de que se haga un "conteo voto por voto", durante una rueda de prensa. La exigencia del candidato es que se cuenten una a una las casi 20.000 actas electorales, no exclusivamente las que reflejan inconsistencias.

El líder del Partido Liberal también denunció "tres fallas" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La primera de ellas, la existencia de 119.000 votos nulos. Además, un desfase del sistema biométrico: de las 19.167 actas del proceso, más de 17.000 presentan discrepancias entre la huella digital y la información registrada en el acta, aseguró.

La tercera falla, siempre según las palabras de Nasralla, apunta a los "JSON desconfigurados" (el formato utilizado para convertir las actas en datos digitales), lo que habría repercutido en que al Partido Liberal le habría "quitado 300.000 votos".

Los fallos serían responsabilidad del sistema implementado por la empresa colombiana ASD que, según Nasralla, habría alterado los resultados del escrutinio.

El aspirante agradeció a María Antonieta Mejía, la fórmula vicepresidencial de Nasry Asfura, por expresar disposición al conteo voto por voto; y al Partido Libre por "reconocer" que el Partido Liberal ganó los comicios.

Observadores piden paciencia

Las misiones de observadores electorales de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras instaron a los partidos políticos a respetar la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre.

La misión europea, presente en el país centroamericano desde el 11 de octubre con 138 observadores, animó a las agrupaciones políticas a utilizar "los mecanismos de trazabilidad" que ofrece el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los recursos previstos por la ley para plantear "cuestionamientos sobre los resultados".

La delegación instó a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral a que obren "de manera imparcial y ejemplar", para evitar "obstrucciones o retrasos" de naturaleza política.

Entretanto, los observadores enviados por la OEA solicitaron a los partidos que "esperen los resultados oficiales y mantengan una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso" para asegurar que las "fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen la voluntad popular".

El organismo recordó que las autoridades electorales son las únicas que tienen la facultad para validar los comicios, antes de subrayar que continuará vigilando el escrutinio conforme al capítulo V de la Carta Democrática Interamericana.

La misión de la OEA rechazó el miércoles "cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", como respuesta al llamado del expresidente Manuel Zelaya, coordinador general del gobernante Partido Libre, a concentrarse a un centro de apoyo logístico del CNE en Tegucigalpa.

Las tensiones políticas derivaron en movilizaciones. Un pequeño grupo de simpatizantes de Libre, que se identificó como empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se concentró frente a la institución y quemó neumáticos. Protestas similares se registraron en la carretera entre El Progreso y Tela, en el norte del país.

