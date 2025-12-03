Emmanuel Macron inició el miércoles 3 de diciembre su cuarta visita de Estado a China con el objetivo de posicionar los intereses franceses y europeos, desde Ucrania hasta el comercio, en un contexto de crecientes disputas con Beijing.

El presidente francés, que aterrizó alrededor de las 17:00 hora local (9:00 MT) en la capital china, se reunirá el jueves con su homólogo Xi Jinping, tras una reunión privada y una visita a los jardines de Qianlong en la Ciudad Prohibida.

Los dos líderes también se reunirán el viernes en Chengdu, en la provincia de Sichuan (en el centro del país), para una reunión más informal.

Seis ministros acompañan a Macron –Asuntos Exteriores, Economía, Agricultura, Medio Ambiente, Educación Superior y Cultura– y 35 directores de grandes grupos comerciales como Airbus, Danone o empresas más familiares, desde el sector del lujo hasta el agroalimentario.

El presidente fue recibido con su esposa, Brigitte Macron, por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. "Muchas gracias por su presencia esta noche y por todo el trabajo que vamos a realizar juntos", expresó el anfitrión.

El tema prioritario de la visita de Macron es la guerra rusa en Ucrania y, por extensión, la seguridad de Europa, mientras se intensifican las conversaciones para intentar poner fin a las hostilidades. El mandatario volverá a pedir a Xi Jinping que “presione” a Rusia, socio estratégico de China, para “convencerla” de que acepte un alto el fuego.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin a los enviados de EE. UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, una reunión de cinco horas que culminó sin "compromisos" sobre un acuerdo de paz en Ucrania, en otro intento frustrado de Washington por forzar un cese al fuego.

China ha abogado reiteradamente por el inicio de unas conversaciones de paz, su bien nunca ha condenado a Moscú por la invasión de Ucrania y reivindica su neutralidad en el conflicto

Occidente acusa al Beijing de apoyar el esfuerzo bélico de Rusia, con el envío de suministros para su industria de defensa.

Déficit comercial

Otro tema clave de la visita de Emmanuel Macron al gigante asiático será el abismal déficit comercial entre Francia y China, que se ha duplicado en diez años hasta alcanzar los 47.000 millones de euros en 2024.

China compensa el "exceso de capacidad" de producción con un aumento de sus exportaciones, lo que conlleva una serie de "riesgos geopolíticos", desde el "cierre de mercados" hasta la "recesión", advirtió el martes un asesor del presidente Macron.

En este contexto, París desea que las empresas chinas inviertan más en Francia y compartan las innovaciones que dominan en "movilidad sostenible, baterías o energía fotovoltaica".

El gigante francés del combustible nuclear Orano se asoció con la empresa china XTC New Energy para la producción de materiales críticos en Dunkerque, en el norte de Francia. Del mismo modo, una filial del grupo chino Envision fabrica baterías para coches eléctricos del grupo Renault en Douai (norte).

China también está acusada de "competencia desleal" frente a Europa por subvencionar masivamente su industria.

Pero Francia se encuentra a su vez en el punto de mira de Beijing, con una serie de revisiones sobre sus exportaciones (coñac, productos lácteos, carne de cerdo, etc.) y posibles recargos fiscales, tras haber apoyado un aumento de aranceles europeos a los coches eléctricos chinos.

"Estas cuestiones serán objeto de debate al más alto nivel" durante la visita, vaticinó la presidencia francesa, que considera estas investigaciones "inaceptables".

Tierras raras

El tema de las tierras raras "sin duda se abordará" por ambos presidentes, explicó el Elíseo, ya que China, que domina la producción mundial de estos recursos, controla estrictamente sus exportaciones.

Las tierras raras son metales y minerales esenciales para sectores enteros de la economía, en particular la industria automovilística, las energías renovables o la defensa.

Por otra parte, el gigante chino del comercio electrónico Shein está en el punto de mira de Francia y la Unión Europea tras ser acusado de vender productos ilegales, incluyendo muñecas con pornografía infantil. París exige la suspensión de la página web en Francia durante un mínimo de tres meses.

Sin embargo, como señal de que la relación económica sigue siendo fluida, se firmarán varios acuerdos durante la visita, según señala el Elíseo, que recuerda, sin dar más detalles, la "profundidad de los intercambios en materia aeronáutica, energética o agroalimentaria".

Emmanuel Macron también planteará una discusión sobre los derechos humanos en China, asegura la presidencia. "Todas las cuestiones se tratarán en el marco del diálogo entre los dos presidentes", escriben desde París.

La organización Campaña Internacional por el Tibet (ICT, por sus siglas en inglés) instó al presidente francés a "solicitar la liberación inmediata e incondicional" de Zhang Yadi, una defensora de los derechos de los tibetanos detenida en China en julio y que se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión por "incitación al separatismo".

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

