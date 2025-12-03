Lo esencial: 

  • La Unión Europea acordó el miércoles la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso para finales de 2027.
  • La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó una doble propuesta para utilizar activos rusos congelados y préstamos para financiar la ayuda a Ucrania.
  • Los ministros de Exteriores de la OTAN señalaron que es “muy obvio” que Vladimir Putin no desea la paz con Ucrania, tras la reunión sin acuerdo entre EE. UU. y el Kremlin, que tuvo lugar un día antes.

A continuación, las noticias más destacadas sobre la guerra rusa en Ucrania este miércoles 3 de diciembre:

 

