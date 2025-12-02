Lo esencial:
-
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con Emmanuel Macron en París, con el objetivo de reforzar el apoyo europeo a un “acuerdo de paz” con Rusia que proteja los intereses del país invadido.
- El Gobierno ruso confirmó que el presidente Vladimir Putin se reunirá el martes 2 de diciembre con el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, para negociar sobre el llamado “plan de paz” para Ucrania, que causa rechazo en Kiev y el resto de aliados europeos.
- Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas tras nuevos ataques rusos en Dnipro, Ucrania.
A continuación, las noticias más destacadas sobre la invasión rusa a Ucrania y las negociaciones en torno al llamado “plan de paz” del lunes 1 de diciembre. Este minuto a minuto se considera cerrado.
