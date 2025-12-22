Israel aprueba el establecimiento de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Este domingo 21 de diciembre, el ministro de Finanzas del Gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, anunció que el gabinete aprobó la regularización de nuevos asentamientos en territorio palestino. Una propuesta que fue liderada por el encargado de la economía israelí junto a la jefe de la cartera de Defensa, Israel Katz.

“Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de veinte años, estamos reparando una dolorosa injusticia y devolviendo Ganim y Kadim al mapa de asentamientos, junto con otros asentamientos importantes en toda Judea y Samaria”, escribió el ultraderechista en su cuenta de X.

A su vez, la oficina de líder del Partido Sionista religioso informó que la decisión se tomó el 11 de diciembre, por lo que su divulgación a la opinión pública estuvo clasificada hasta este domingo.

La medida es la continuación de una serie de políticas promulgadas por la coalición de extrema derecha, que tienen como objetivo aumentar progresivamente la presencia y el establecimiento de ciudadanos israelíes en Cisjordania. Un plan que ha sido catalogado como ilegal por buena parte de la comunidad internacional, a la luz del Derecho Internacional.

Según el grupo de vigilancia anti-asentamientos Peace Now, en 2022, había 141 asentamientos en este territorio palestino. Ahora en 2025, con la última aprobación, hay 210.

De igual manera, para Smotrich los asentamientos funcionan como un mecanismo para imposibilitar la creación de un Estado palestino.

“Estamos bloqueando el establecimiento de un estado terrorista palestino sobre el terreno. Seguiremos desarrollándonos, construyendo y asentándonos en la tierra de nuestros antepasados, con fe en la rectitud del camino”, asegura el político de extrema derecha.

Hamás prende las alarmas y rechaza con contundencia el anuncio

En respuesta, el grupo islamista Hamás emitió un comunicado por medio de su brazo político cuestionando duramente el nuevo avance de Israel para continuar ganando tierras en su territorio.

"Representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", afirmó Harun Nassereddine, uno de los líderes del movimiento por medio de un comunicado.

Además, Hamás hizo un llamado a la comunidad internacional para detener la política expansionista del Gobierno de Benjamin Netanyahu tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.

"Se deben asumir responsabilidades legales y morales, a tomar medidas prácticas e inmediatas para detener los asentamientos y proteger los lugares sagrados", reza el documento.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina denunció este domingo que los colonos israelíes en Cisjordania están utilizando el pastoreo “como una herramienta de toma de control territorial, al sur de Hebrón, parte de una táctica sistemática de apropiación de tierras diseñada para avanzar la anexión de facto y afianzar la ocupación”.

A lo largo de esta semana, el Gobierno liderado por Mahmoud Abbas ha advertido por medio de múltiples documentos, que Israel está llevando a cabo ataques contra la población civil en Gaza, Jerusalén Este y varios puntos de la Cisjordania Ocupada.

Los intentos de anexión israelíes en Cisjordania: una política de larga data

Desde el inicio de la ocupación de Israel en Cisjordania en 1967 ha habido una política de expansión de los asentamientos que ha ido progresando poco a poco a lo largo de los años.

Actualmente, se estima que 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, zona que también fue tomada por el país de mayoría hebrea.

A raíz de esto, el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre el tema indica que el aumento de las colonias israelíes alcanzó en 2025 un nivel récord desde que el organismo internacional empezó a hacer un seguimiento en 2017.

“En tres años, hemos establecido 69 nuevos asentamientos, un récord sin precedentes. El pueblo de Israel está regresando a su tierra, reconstruyéndola y fortaleciendo su control sobre ella. Esto es sionismo simple, correcto y moral”, celebró este domingo el ministro Smotrich.

Sin embargo, en septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitirá que Israel se anexione la totalidad de Cisjordania, en un contexto de fuertes presiones por parte de las potencias islámicas para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Con EFE y AP

