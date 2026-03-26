Los efectos del siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se trasladaron rápidamente a la arena política.

Luego de que el pasado lunes 23 de marzo la aeronave militar se estrellara en Putumayo, en el suroccidente del país, y dejara 69 personas muertas, la polémica en torno a su origen, su antigüedad y sus condiciones de operación han dividido el debate público.

Sobre la mesa hay, al menos, tres versiones principales. La primera, sostenida por el presidente Gustavo Petro, apunta a que la aeronave, donada por Estados Unidos, hacía parte de un conjunto de equipos “obsoletos” o “chatarra” y que su antigüedad pudo haber incidido en el accidente.

El mandatario izquierdista ha insistido en que, descartadas otras hipótesis como un ataque, fallas en la pista o error humano, cobra fuerza la posibilidad de que la causa esté asociada a la antigüedad del avión.

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Del otro lado, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha defendido el estado de la aeronave. El comandante de la institución, el general Carlos Fernando Silva, aseguró que los aviones Hércules, con el mantenimiento adecuado, pueden operar durante décadas.

Además, la oposición colombiana ha respondido a los cuestionamientos de Petro culpando al actual presidente de lo ocurrido y criticándolo por “politizar” el accidente.

Mientras la investigación avanza sin conclusiones definitivas, el cruce de versiones ha intensificado el debate político a pocos meses de las elecciones presidenciales del país previstas para el próximo 31 de mayo.

Esto es lo que se sabe hasta el momento y lo que defienden los implicados:

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Petro señala “la vejez del avión” y responsabiliza al gobierno Duque

Poco después de que se produjera el accidente, el presidente de Colombia publicó en su cuenta de X un mensaje en el que lamentaba el hecho y también comenzaba a responsabilizar a gobiernos previos y a dificultades burocráticas para “modernizar” el armamento colombiano.

“Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”, aseguró.

El martes 24 de marzo, el mandatario se reunió con su gabinete ministerial y la cúpula militar. En una audiencia televisada, aseguró que se descartaba que el accidente del avión habría ocurrido por la extensión de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo, donde ocurrió el accidente.

Era una de las hipótesis que se habían barajado hasta ese momento. Además, sentenció que tampoco se trataba de un ataque armado contra el avión.

“La tripulación tenía toda la experiencia, veinte mil horas de toda la tripulación. Difícil, un error humano, entre tanta gente y con tanta experiencia. La probabilidad de un error humano es pequeña”, afirmó Petro.

Igualmente, el líder volvió a decir que se trató de una entrega de “vejestorios” hecha por Estados Unidos.

“Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero no puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender a la nación con armas regaladas”, afirmó.

Por otro lado, el jefe de Estado señaló que de ahora en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos”. Desde que ocurrió el accidente, Petro ha sido vocal en contra de las “donaciones” de Estados Unidos y ha asegurado que durante su Gobierno se ha priorizado la compra y no la donación. También ha señalado que buscará fortalecer la industria local en ese sector para producir armamento en Colombia.

Durante esa conversación el presidente fue más allá con sus acusaciones. Habló de que Colombia rompió una alianza con Brasil que buscaba producir conjuntamente equipos militares.

Igualmente, en redes sociales, el mandatario criticó directamente a su antecesor, el expresidente Iván Duque. Petro publicó un video en el que se veía al exmandatario con un mensaje que decía: “Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve nos lo regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo”.

Posteriormente, publicó otro mensaje en respuesta a Duque en el que señaló el costo de los mantenimientos a este tipo de aviones.

“Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas?”, cuestionó a Duque.

La polémica no se vio saldada tras esos mensajes. Este miércoles 25 de marzo, el presidente volvió a responder a la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Según aseguró, las hipótesis que se barajan no son concluyentes y no está de “acuerdo” con la “interpretación ni con las explicaciones”.

“Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión”, sentenció.

“Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave”, agregó.

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La versión de la Fuerza Aérea apunta en otra dirección

Carlos Fernando Silva Rueda, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), expuso una versión distinta sobre el accidente. Según aseguró, el avión fue fabricado en 1983 y había sido donado a Colombia en 2020. Al momento de su incorporación, la aeronave contaba con 20.294 horas disponibles de vida útil, de acuerdo con su diseño estructural.

Tras su llegada al país, según indicó, la aeronave voló durante un periodo corto antes de entrar a una inspección mayor conocida como PDM (Program Depot Maintenance), un proceso de mantenimiento profundo que implica desarmar completamente la aeronave, reemplazar las piezas que han cumplido su ciclo y garantizar su operatividad.

Este mantenimiento, según detalló, se lleva a cabo en Madrid, Cundinamarca, tomó entre un año y un año y medio y tuvo un costo cercano a los 3 millones de dólares, asumidos por la Fuerza Aérea.

Silva aseguró que una vez finalizado el proceso, el avión retomó operaciones. Entre 2021 y 2024 acumuló 345 horas de vuelo, en 2025 registró 537 horas y en lo corrido de 2026 llevaba 155 horas adicionales.

De acuerdo con la FAC, este tipo de aparatos vuela en promedio unas 500 horas anuales. En ese sentido, según la versión de Silva, con ese ritmo, y teniendo en cuenta las horas disponibles al momento de su adquisición, el Hércules podría haber continuado operando durante varias décadas más, incluso "hasta 40 años".

Luego de su explicación, Petro volvió a contradecir esa versión. Reiteró que pensaba que el Hércules era “demasiado viejo” y que el país no debería seguir usando aviones que lleven funcionando más de cuatro décadas.

La oposición culpa a Petro y defiende colaboración con EE. UU.

Al tira y afloje sobre las causas del accidente del avión Hércules, se sumaron múltiples voces de la oposición. Desde distintos espectros políticos, responsabilizaron a Petro. Entre ellos, el expresidente derechista Iván Duque respondió a los cuestionamientos del actual mandatario.

En sus redes sociales, Duque acusó a Petro de politizar el accidente y le demandó que se concentre en asegurar una investigación para explicar lo que condujo a la caída del avión.

“Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista”, señaló.

Por otro lado, lanzó cuestionamientos contra el presidente de carácter más personal. “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”, sentenció.

Con respecto a la polémica sobre el accidente, Duque defendió su Administración. Según aseguró, tanto Silva, el actual comandante de la institución, como su antecesor, el general Luis Carlos Córdoba, podrían dar cuenta de su “trabajo riguroso”.

Además, defendió la que catalogó de “cooperación histórica” con Estados Unidos y le demandó a Petro que hiciera una investigación más “rigurosa” y “averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista”.

“El avión fue donado por los EE. UU., como muchos otros, producto de una cooperación histórica que usted puso en riesgo. Esos aviones siguen operando con el mismo modelo en 50 países”, afirmó.

También se sumó a los pronunciamientos el exministro de Defensa Diego Molano. El antiguo funcionario del Gobierno derechista rechazó las declaraciones de Petro sobre los aviones Hércules y aseguró que "no son ninguna chatarra”. En entrevista con el medio colombiano ‘Blu Radio’, defendió el estado de estas aeronaves y cuestionó que se ponga en duda su operatividad tras el accidente ocurrido en Putumayo.

Molano explicó que los C-130 hacen parte de un programa de cooperación con Estados Unidos, en el que los equipos son revisados, reparados y entregados bajo estándares internacionales.

Además, sostuvo que el Gobierno Petro intenta trasladar responsabilidades y aseguró que estas aeronaves han seguido siendo utilizadas y mantenidas por la actual Administración.

¿Qué más se sabe de la entrega de los aviones Hércules?

En conversación con 'Caracol TV', el general Guillermo León, exdirector de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, explicó que los aviones Hércules no pueden calificarse como obsoletos únicamente por su antigüedad, ya que su seguridad depende principalmente del mantenimiento.

“El problema es que el mantenimiento de las aeronaves es extremo”, señaló, al subrayar que ese nivel de exigencia es precisamente lo que permite que estos equipos sigan operando con altos estándares. En esa línea, afirmó que, bien mantenidos, los Hércules son “uno de los aviones más seguros del mundo”.

En diálogo con el medio local, León también explicó que Colombia ha modernizado progresivamente su flota hacia versiones más avanzadas, como el modelo H, que incorpora mejoras en los sistemas. Además, recordó que estas aeronaves han sido clave en operaciones históricas en el país, tanto en contextos militares como en misiones humanitarias.

Con medios locales

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