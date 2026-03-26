En la antesala de las elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría, la campaña se desarrolla en un clima marcado por sospechas de injerencias extranjeras. Según varios medios internacionales, Rusia intenta influir en las elecciones para apoyar al primer ministro Viktor Orbán. Al mismo tiempo, otras potencias políticas, especialmente las cercanas a la Administración Trump, están multiplicando su apoyo a Budapest.

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, reconoció el martes 24 de marzo, durante un mitin político en Budapest, que suele mantener contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo: "Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros", explicó Szijjártó, según divulgó el portal de noticias 'Telex'.

Las declaraciones del ministro húngaro vienen como respuesta a revelaciones del diario estadounidense 'The Washington Post' en las que reveló que Szijjarto podría haber divulgado durante un tiempo el contenido de discusiones y deliberaciones en el seno del Consejo Europeo —que se consideran confidenciales y materia de confianza entre Estados miembros— a funcionarios y autoridades del Kremlin.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó el 24 de marzo que portavoces del Gobierno lituano habían advertido en 2024 que funcionarios húngaros representaban un riesgo para la seguridad de la OTAN. Una declaración que llega un día después de que la Comisión Europea pidiera explicaciones a Hungría por la supuesta filtración del contenido de reuniones del Consejo Europeo a Rusia.

“La noticia de que el equipo de Orban informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie. Hace tiempo que teníamos sospechas al respecto. Esa es una de las razones por las que solo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo solo lo imprescindible”, afirmó Tusk el lunes en una publicación en X.

Se trata de una alerta que data de dos años, pero que se conoce a raíz de un explosivo reporte publicado el sábado por el diario estadounidense ‘The Washington Post’ que apunta a que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha llamado con frecuencia a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al margen o durante los descansos de reuniones del Consejo Europeo.

“Szijjarto, el ministro de Relaciones Exteriores, realizaba llamadas telefónicas periódicas durante las pausas de las reuniones de la UE para proporcionar a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ‘informes en tiempo real sobre lo que se había debatido’ y posibles soluciones, según afirmó uno de los funcionarios europeos de seguridad”, publicó el 'Post'. “Gracias a esas llamadas, Moscú ha estado presente, de hecho, en todas y cada una de las reuniones de la UE celebradas durante años”, afirmó un funcionario europeo al diario.

La revelación del diario ha provocado una ola de reclamos y exigencias al Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orban, uno de los más firmes aliados que tiene Moscú en el bloque europeo y —más sensible aún para la seguridad europea— en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Orban ha mantenido una posición prorrusa en contra de sus aliados europeos, que respaldan a Ucrania en la guerra iniciada por Moscú en 2022. Hungría es uno de los pocos países europeos que aún compran petróleo y gas natural ruso, por medio de exenciones o a través de la compra de productos refinados.

Más aún, Hungría y Eslovaquia son los únicos países del bloque que aún reciben crudo ruso a través del oleoducto Druzhba que cruza Ucrania y por el cual ambos mantienen una disputa con Kiev tras la interrupción del flujo de crudo tras ser dañado por un ataque ruso en enero.

El lunes 23 de marzo, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, exigió aclaraciones a Budapest: “Las informaciones sobre la supuesta revelación por parte del ministro de Asuntos Exteriores húngaro a su homólogo ruso de las discusiones ministeriales a puerta cerrada en el Consejo son muy preocupantes”, afirmó la portavoz Anitta Hipper.

“Una relación de confianza entre los Estados miembros y entre estos y la institución es fundamental para el funcionamiento de la UE… Esperamos que el Gobierno húngaro proporcione las aclaraciones necesarias”, agregó. La Comisión ha declinado de momento aclarar si Hungría será excluida de la distribución de documentos sensibles, mientras que el Consejo de la UE dijo estar analizando si Szijjártó incumplió alguna norma, según informó el medio 'Euronews'.

"Diplomacia normal"

El ministro de Asuntos Europeos de Hungría, Janos Boka, afirmó que "es perfectamente normal que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría hable por teléfono con su homólogo ruso". "Lo que resulta menos comprensible es que sus homólogos de la UE no hagan lo mismo", señaló Boka en su página de Facebook.

Luego, en un par de publicaciones en X, Boka viró la ofensiva contra Europa, a la que acusó de desplegar una operación de injerencia en la campaña electoral en Hungría y de "espiar" o interceptar ilegalmente comunicaciones de su ministro de Asuntos Exteriores.

Orban ordenó el lunes una investigación sobre lo que calificó de escuchas telefónicas a su ministro de Asuntos Exteriores, mientras su Gobierno intenta manejar el impacto y las repercusiones de los vínculos con Rusia antes de las elecciones de abril. El nacionalista, que está en el poder desde 2010, se enfrentará el 12 de abril a la reelección más difícil de los últimos 16 años: el partido de oposición de centroderecha Tisza lidera la mayoría de las encuestas con un amplio margen.

Péter Magyar, favorito en las elecciones parlamentarias de Hungría y principal opositor político de Orban, declaró el lunes que el supuesto canal de comunicación secreto entre Budapest y Moscú debería investigarse como "traición". Magyar afirmó en una publicación en redes sociales que Szijjárto "parece estar confabulado con Rusia, traicionando así los intereses húngaros y europeos".

“De confirmarse, esto constituiría traición, delito que conlleva una posible cadena perpetua. Un futuro gobierno de Tisza investigará el asunto de inmediato”, escribió Magyar.

Una relación difícil y contraria a las posiciones de Europa

Orban es uno de los pocos líderes de la UE que mantiene estrechos vínculos con Rusia en medio de la guerra en Ucrania. El informe divulgado por ‘The Washington Post' ha causado indignación en Bruselas, donde muchos funcionarios continúan furiosos porque Hungría ha continuado bloqueando un préstamo de 90.000 millones de euros —104.000 millones de dólares— a Ucrania en una reunión de líderes de la UE celebrada la semana pasada.

“Durante años, el Gobierno de Orban ha proporcionado a Moscú acceso fundamental a debates delicados en la UE, tanto a través del acceso físico de sus aliados en el Gobierno húngaro como mediante la intrusión de hackers rusos en las redes informáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría”, afirmó el 'Post', que cita a varios funcionarios de seguridad europeos, tanto activos como en retiro, entre ellos Ferenc Fresz, exjefe del Servicio de Ciberdefensa de Hungría, quien declaró sobre los ataques informáticos rusos.

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Alemania calificó las acusaciones de “muy graves”. “Las conversaciones dentro de la UE, incluidas las que mantienen los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, son confidenciales”, declaró un portavoz alemán. “No toleraremos ninguna violación de las mismas”, añadió.

Inicialmente, Szijjarto lo desestimó como "noticias falsas". Pero, en un vídeo publicado en X por un portavoz del Gobierno el martes, reconoció que consultaba con países que no pertenecen a la UE antes o después de las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque, incluidos los rusos, estadounidenses, turcos e israelíes, y añadió que esto era "perfectamente natural".

La postura de Orban antes de las cruciales elecciones húngaras

Según 'The Washington Post', agentes rusos han propuesto a Orban una operación que llamaron "The Gamechanger", que consiste en orquestar o simular un intento de asesinato para movilizar a sus seguidores y ayudar al primer ministro en la campaña mientras continúa rezagado en los principales sondeos de opinión.

El diario estadounidense —que se basa en un informe interno del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), que afirma fue obtenido y verificado por un servicio de inteligencia europeo y revisado por el 'Post’— asegura que los agentes propusieron a Orban una estrategia para "alterar de manera fundamental todo el paradigma de la campaña electoral": la puesta en escena de un intento de asesinato contra Orbán.

Las acusaciones llegan en un momento de gran tensión en las relaciones entre Budapest y la UE. Orbán ha puesto a prueba en numerosas ocasiones la paciencia de los líderes de la UE, bloqueando la ayuda a Ucrania y viajando a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Hoy en día, los funcionarios europeos ya no ocultan su exasperación con Orbán. Tras la cumbre del jueves, la mayoría de los líderes de la UE condenaron el bloqueo persistente de Hungría al préstamo a Ucrania.Su mayor esperanza, dicen los funcionarios en privado, es el resultado de las elecciones húngaras del 12 de abril. El partido de Orbán ha estado a la zaga en las encuestas desde el año pasado.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

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