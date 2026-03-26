Lo esencial:

  • El Ejército de Israel anunció que completó nuevos "ataques a gran escala" contra Irán e interceptó una nueva oleada de misiles lanzados desde la República Islámica.
  • El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el Ejército de su país "eliminó" a Alireza Tangsiri, comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní, determinante en el cierre del estrecho de Ormuz.
  • El Parlamento de Irán oficializó un proyecto de ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, informó la agencia Tasnim.
  • Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street operan en terreno negativo este jueves dada la situación de la guerra. 
  • Donald Trump advirtió a Teherán responder a su propuesta de alto el fuego antes de que sea "demasiado tarde".
  • Aumentó a al menos 1.937 cifra de muertos en Irán por ataques de EE. UU. e Israel, indicó el viceministro de Salud

A continuación, las principales noticias este 26 de marzo en torno a la guerra en Medio Oriente, iniciada luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus embestidas de represalia:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales. 

France24

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