El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Beijing los días 14 y 15 de mayo, en un viaje en el que sostendrá reuniones bilaterales con el líder chino Xi Jinping. Los jefes de Estado de las dos principales economías del mundo se reunirán tras un aplazamiento de la cumbre por causa de la guerra en Medio Oriente, informó la Casa Blanca. Se trata del primer viaje de Trump a China durante su segundo mandato como presidente.

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Beijing los días 14 y 15 de mayo", informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa el miércoles.

El mandatario estadounidense tenía previsto viajar a China entre el 31 de marzo y abril, por primera vez en su segundo mandato, para una cita destinada a reconfigurar y reparar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Trump confirmó este miércoles la cita en un mensaje publicado en su red social e informó que el líder chino y su esposa visitarían Washington este mismo año.

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“Mi reunión con el muy respetado presidente de China, Xi Jinping, que se pospuso inicialmente debido a nuestra operación militar en Irán, se ha reprogramado y tendrá lugar en Beijing los días 14 y 15 de mayo. La primera dama Melania y yo también recibiremos al presidente Xi y a la señora Peng en una visita de cortesía en Washington en una fecha posterior de este año”, escribió el republicano en su red social Truth Social.

La cita también ocurre en medio de tensiones: En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia que limitó la facultad del presidente de Estados Unidos para imponer aranceles amplios sobre socios comerciales, un arma con la que contaba Trump en las negociaciones con su tercer socio comercial más importante. La operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán también ha generado un nuevo punto de tensión con Beijing, que es el principal comprador de crudo de Teherán.

Ambos líderes se vieron por última vez el 30 de octubre al margen de la reunión de líderes del Foro de Cooperación de Asia y el Pacífico (APEC) que se celebró en Corea del Sur. Durante la reunión —que se prolongó por poco más de hora y media— Trump y Xi acordaron una tregua en la guerra comercial desencadenada por los amplios aranceles globales decretados por el republicano en enero de ese año.

Como parte de los compromisos, Trump acordó reducir el arancel "relacionado con el fentanilo" del 20% al 10%, lo que redujo la tasa general sobre la mayoría de los productos chinos del 57% al 47%. También China pactó suspender sus controles de exportación sobre minerales y tierras raras durante un año. También acordó comprar cantidades "masivas" de soya estadounidense (al menos 12 millones de toneladas métricas para finales de 2025) y otros productos agrícolas.

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Los temas que podrían estar en la agenda Trump – Xi

Se prevé que la cita sea seguida de cerca por empresas globales, con una larga lista de preocupaciones y mucha incertidumbre. Algunos de los temas y áreas más importantes apuntan al mercado de semiconductores, los automóviles eléctricos, compras de energía, y asuntos clave vinculados a la agroindustria y aeronáutica.

Nvidia —el líder mundial en el desarrollo de chips y semiconductores— podría monitorear la posibilidad de un acuerdo sobre la venta de potentes chips de inteligencia artificial a China. Mientras, China —que mantiene hegemonía sobre los minerales y tierras raras— endureció los controles de exportación de estos materiales críticos, en el centro de la pugna entre ambos países por el acceso a esta materia prima para la fabricación de semiconductores.

También destaca como tema urgente la amenaza de escasez de chips usados en automóviles eléctricos. China prohibió el año pasado las exportaciones de los productos terminados de Nexperia, en medio de una disputa con el gobierno holandés, que amenazaba con tomar la empresa en territorio europeo. Volkswagen, General Motors y Ford habían advertido de posibles interrupciones en la producción si la disputa no se resolvía.

Los agricultores estadounidenses también estarán atentos a posibles acuerdos sobre las compras chinas de soya, que durante el año pasado se volcaron sobre Argentina tras la imposición de aranceles. En marzo de 2026, el comercio de soja entre Estados Unidos y China atraviesa una frágil recuperación tras un período de exportaciones prácticamente nulas durante el enfrentamiento comercial de 2025.

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La soya es el producto agrícola estadounidense más exportado en términos de valor y China ha cumplido recientemente un compromiso de compra de 12 millones de toneladas métricas (MMT) como parte de la tregua comercial alcanzada a finales de 2025.

China es el principal comprador de Boeing, y en abril de 2025 suspendió la recepción de aviones y ordenó a las aerolíneas del país "detener las compras de equipos y repuestos aeronáuticos a empresas estadounidenses".

Ahora, Boeing está negociando un importante acuerdo para suministrar a China hasta 500 aviones de fuselaje estrecho (737 MAX) y 100 aviones de fuselaje ancho (modelos 787 y 777X). Esto podría indicar un posible acercamiento en las relaciones comerciales, con un posible anuncio durante una reunión entre Trump y Xi. El acuerdo busca reactivar la cuota de mercado de Boeing en China, que ha estado dominada en gran medida por Airbus.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

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