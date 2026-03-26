Una persona herida y miles de familias afectadas tras infraestructuras energéticas e industriales golpeadas en Ucrania. Ese es el saldo hasta ahora de un ataque nocturno con drones por parte de Rusia, según el gobernador regional, Oleh Kiper, indicó en la aplicación de mensajería Telegram.

Uno de los puertos en el río Danubio, en la región meridional ucraniana de Odessa, a orillas del mar Negro, fue atacado de miércoles a jueves, según la Autoridad de Puertos Marítimos de Ucrania, que no identificó cuál, aunque reportó que el puerto continúa operando.

Sin embargo, indicó que almacenes, muelles y edificios administrativos sufrieron daños. Operadores portuarios independientes también se vieron afectados.

Rusia lanzó 153 drones contra el país, de los cuales 130 fueron derribados o neutralizados, según la fuerza aérea ucraniana.

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Otros 16 drones no fueron interceptados y han impactado en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. Fragmentos de drones interceptados cayeron en otras cinco ubicaciones y varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte.

Rumania, afectada

El alcalde de la ciudad de Izmail, el mayor puerto ucraniano en el Danubio, situado frente a Rumania, país miembro de la OTAN, afirmó que la localidad fue objeto de otro ataque "masivo" con drones rusos.

Cerca de 17.000 consumidores quedaron sin electricidad a consecuencia del ataque, que también interrumpió el suministro de agua en la cercana localidad de Vylkove.

Varios pueblos de la región se quedaron sin luz por los daños causados a la infraestructura energética, según explicó el gobernador, Oleh Kiper, en su canal de Telegram.

Además, el ministerio de Defensa de Rumania informó que fragmentos de un dron repelido por las defensas aéreas ucranianas cayeron en territorio rumano.

Aunque Rusia ha atacado repetidamente las rutas marítimas de exportación de Ucrania durante la guerra, el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que la infraestructura portuaria de Odessa ha sufrido más ataques en febrero que en todo el 2025.

Ataques a los ferrocarriles ucranianos

Rusia también mantiene sus ataques regulares contra el sistema ferroviario ucraniano, para socavar una de las principales formas de transporte de personas, mercancías, tropas y material militar para Ucrania.

En la noche del miércoles al jueves, provocó daños con drones a varias locomotoras estacionadas en la región de Kirovograd del centro de Ucrania.

Así lo informó en su canal de Telegram el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba, publicando fotografías del taller en el que estaban siendo reparadas las locomotoras que fueron alcanzadas.

Con Reuters y EFE

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