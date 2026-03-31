Australia endurece su postura. El regulador amenazó el martes 31 de marzo con sanciones a gigantes tecnológicos como TikTok, Instagram y YouTube, acusados de infringir la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en el país, una de las más estrictas del mundo.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir las redes sociales a menores para protegerlos de los efectos nocivos sobre su salud mental. Posteriormente, otras naciones como Indonesia o Brasil han seguido este ejemplo, mientras que en Francia el Parlamento examina actualmente un proyecto en la misma línea.

Tres meses después de la entrada en vigor de la ley, el organismo australiano de seguridad en línea indicó que más de cinco millones de cuentas de usuarios menores australianos han sido eliminadas.

"Preocupaciones importantes"

Sin embargo, la Comisión eSafety señaló que una “proporción importante de niños australianos” sigue accediendo a plataformas prohibidas, expresando “preocupaciones” respecto a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

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“Las leyes australianas sobre redes sociales, que están a la vanguardia a nivel mundial, no han fracasado. Pero los gigantes tecnológicos no las están cumpliendo”, declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells. “Australia no permitirá que los gigantes de las redes sociales nos tomen por ingenuos”.

“Nada de esto es difícil para empresas innovadoras que valen miles de millones de dólares”, añadió. “Si quieren operar en Australia, deben cumplir las leyes australianas”.

Australia decidirá posibles sanciones hacia mediados de 2026. Las empresas podrían enfrentarse a multas superiores a 25 millones de euros si son declaradas culpables de infringir la normativa.

La implementación de esta prohibición está siendo observada a nivel global, especialmente por países que buscan adoptar medidas similares.

Brasil vincula desde marzo las cuentas de menores a las de sus padres, y varios países europeos estudian leyes similares. En Francia, el Senado debate una prohibición de redes sociales para menores de 15 años.

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En Indonesia, donde hay unos 70 millones de menores de edad, las redes sociales fueron prohibidas para menores de 16 años la semana pasada. El gobierno ha advertido a Google y Meta por incumplimiento de la medida.

"Un desafío para todo el sector"

En Australia, las plataformas son responsables de verificar que los usuarios tengan 16 años o más. Algunas empresas utilizan herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de imágenes, y en ciertos casos los usuarios pueden cargar documentos de identidad.

Aunque la mayoría de las empresas se han comprometido a cumplir la ley, advierten que podría empujar a los adolescentes hacia plataformas menos reguladas y potencialmente más peligrosas.

Deben demostrar que han tomado “medidas razonables” para impedir el acceso de menores de edad, aunque aún no está claro cómo interpretará el gobierno este requisito.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, afirmó que verificar con precisión la edad de los usuarios es “un desafío para todo el sector”.

El grupo indicó que continuará invirtiendo en medidas para detectar y eliminar cuentas de menores de 16 años.

Snapchat aseguró estar “plenamente comprometido” con la aplicación de la ley y señaló que ha bloqueado 450.000 cuentas hasta la fecha.

TikTok declinó comentar, mientras que YouTube no respondió a las solicitudes.

Reddit ha presentado un recurso contra la prohibición australiana, que considera “jurídicamente errónea”.

Según la empresa, la verificación de edad plantea serias preocupaciones en materia de privacidad, ya que la recopilación de datos personales conlleva riesgos de filtraciones o ciberataques.

Este artículo es una adpatación de su original en francés

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