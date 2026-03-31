Un avión radar Boeing E-3 Sentry de Estados Unidos resultó severamente dañado por un ataque iraní sobre la Base Aérea Príncipe Sultán, una de las bases que las fuerzas estadounidenses operan en Arabia Saudita.

Reuters verificó de manera independiente imágenes que originalmente fueron compartidas en redes sociales y muestran a la aeronave, rotulada como parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con la cola seccionada y piezas retorcidas regadas sobre la pista.

Entre los escombros es posible visualizar la característica distintiva de este tipo de aeronaves: el rotodomo o cúpula de radar giratorio, una especie de plataforma circular plana observable en la parte superior del fuselaje.

La agencia Reuters pudo confirmar la ubicación de la aeronave por la disposición de la pista, los edificios, las torres de servicios y el terreno visto en las fotografías, que coincidían con imágenes satelitales de la zona. Además, el diseño y los rótulos del avión coincidían con imágenes de archivo de los E-3 AWACS.

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Según sugieren las fotografías, el avión fue atacado estando en tierra, lo que sugiere, según analistas, la posibilidad de que haya sido blanco de una de las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

El portal Air & Space Forces, especializado sobre defensa, poder aéreo y tecnología, aseguró que en el ataque resultaron heridos 10 miembros de la tripulación, dos de ellos de gravedad, aunque este dato no fue verificado por otros medios.

El Comando Central declinó hacer comentarios sobre el hecho. En cambio, un día después del ataque, compartió una publicación en redes sociales en la que muestra cómo “aeronaves de la Marina de EE. UU. han sido bien mantenidas a través de miles de horas de trabajo realizadas por miembros dedicados del servicio”.

Un funcionario estadounidense le confirmó a Reuters que el ataque se había producido el 27 de marzo y la agencia cita haber observado el 29 una “porción ennegrecida de la pista en la misma posición donde el avión dañado es visible en las fotografías”.

Importancia operativa del E-3

El E-3 Sentry es una adaptación militar del avión Boeing 707 comercial, hoy descontinuado, que está destinada al Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AWACS).

Es un dispositivo capaz de proporcionar vigilancia, mando, control y comunicaciones en casi cualquier tipo de condiciones.

El portal especializado en tecnología Xataca apunta que esta aeronave puede ver objetivos a “cientos de kilómetros” de distancia y constituye un “auténtico centro nervioso aéreo que coordina cazas, detecta amenazas y mantiene la superioridad en el aire”.

Puede monitorear hasta 193.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de un país entero, como Senegal, Camboya o Siria, y es capaz de rastrear cerca de 600 objetivos simultáneamente o detectar un dron Shahed iraní 85 minutos antes de lo que lo haría un radar terrestre, según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Ha sido empleado en conflictos como las guerras de Irak, Afganistán, Kosovo y en la ofensiva contra el grupo Estado Islámico.

Según Xataca, el Pentágono solo dispone de 17 de estos aviones, mientras que Air & Space Forces apunta que son 16, una flota que ahora se ve obligada a trasladar a otros dispositivos la carga de funciones de vigilancia y mando.

Suele ser de los activos más protegidos en cualquier conflicto, según expertos. Peter Leyton, un exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana, le dijo a CNN que "a menudo se toman medidas extraordinarias para protegerlo del fuego enemigo durante el vuelo. A veces recibe escoltas de cazas y nunca se le permite sobrevolar territorio hostil para mantenerlo seguro".

El portal especializado en aeronáutica Flight Global sugiere que el daño que reflejan las fotografías pudo haber sido infligido por un dron de ataque unidireccional, en lugar de un misil, lo cual significaría que “su capacidad de vigilancia se habría degradado”.

Estados Unidos ha sufrido daños en aviones cisterna durante el actual conflicto en Medio Oriente, incluyendo uno en el mismo ataque que impactó al E-3 Sentry.

Con Reuters y medios locales

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