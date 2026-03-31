No habrá tregua de Pascua en Ucrania. Moscú rechazó este martes 31 de marzo la propuesta del presidente Volodímir Zelenki de un cese el fuego por la festividad ortodoxa, que se celebra el próximo 12 de abril.

"Repetimos una vez más: Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Igualmente, aseguró que Kiev necesita “desesperadamente una tregua” de cualquier tipo, ya que, según señaló, las fuerzas rusas están avanzando “en toda la línea de frente”.

Peskov también sostuvo que el alto el fuego propuesto por Zelenski no era claro y carecía de detalles. Según él, hablaba de una tregua en general, algo a lo que se opone terminantemente el presidente ruso, Vladímir Putin, quien considera que Kiev la aprovecharía para rearmarse y movilizar más tropas.

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"En las declaraciones de Zelenski que hemos leído, no hemos visto ninguna iniciativa claramente formulada con respecto a una tregua de Pascua", agregó.

"Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno. Alto el fuego total, alto el fuego energético, de seguridad alimentaria, energética. Por mar y aire"

Anteriormente, el presidente ucraniano afirmó que algunos de los aliados del país habían enviado a Kiev “señales” sobre la posibilidad de reducir sus ataques de largo alcance contra el sector petrolero ruso ante el aumento de los precios mundiales de la energía. En ese sentido, se mostró dispuesto a hacer lo mismo si Rusia dejaba de atacar el sistema energético ucraniano.

Además, Zelenski mandó un mensaje al grupo de WhatsApp en el que participan los periodistas que cubren la guerra en Ucrania en el que se mostró abierto a esa posibilidad. "Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno, alto el fuego total, alto el fuego energético, de seguridad alimentaria, energética. Por mar y aire", sentenció.

Zelenski detalló que le transmitió esta posición a los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar durante su gira por el golfo Périsico.

Por otra parte, el presidente ucraniano pidió retomar las negociaciones de paz con Rusia, en las que también participaba Estados Unidos, y señaló que el siguiente encuentro debía haberse celebrado a principios de marzo. Sin embargo, Moscú se ha negado a que tenga lugar en territorio estadounidense, como estaba previsto.

En el pasado, Putin sí aceptó declarar unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Este antecedente refuerza el contraste con la postura actual del Kremlin, que descarta una pausa en medio de una fase de mayor intensidad militar.

Por su parte, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE.UU., Donald Trump.

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Nuevos ataques en el Báltico

Según las autoridades locales rusas, un ataque con drones en el noroeste del país dejó al menos tres heridos en una escuela y causó daños materiales en el puerto de Ust-Luga, ubicado en el mar Báltico y clave para las exportaciones de hidrocarburos de Rusia. "Hay daños en el puerto de Ust-Luga", añadió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, aseguró que la defensa antiaérea rusa derribó al menos 38 drones y señaló que los ataques alcanzaron una región situada a varios cientos de kilómetros del frente de batalla.

Por su parte, Peskov calificó los hechos de "ataques terroristas" y afirmó que Rusia está trabajando para proteger su infraestructura crítica. Igualmente, elevó el tono asegurando que Moscú responderá si otros países permiten que Ucrania utilice su espacio aéreo para lanzar ataques con drones contra puertos rusos del Báltico.

"Si se está proporcionando espacio aéreo para llevar a cabo actividades hostiles y terroristas contra la Federación Rusa, esto nos obligará a sacar las conclusiones pertinentes y a tomar las medidas correspondientes", declaró Pekov.

De acuerdo con fuentes de la industria citadas por la agencaia de noticias Reuters, los drones habrían impactado una terminal de carga de petróleo, lo que podría agravar las dificultades del país para exportar crudo. El ataque se suma a una serie de ofensivas recientes contra este tipo de infraestructuras.

Se trata del quinto ataque en diez días y se enmarca en una intensificación de la ofensiva de Kiev contra la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia durante el último mes. Estos ataques podrían estar afectando hasta el 40 % de la capacidad exportadora rusa, según estimaciones de Reuters basadas en datos de mercado. Entre los últimos episodios se encuentran los ataques a los puertos bálticos de Ust-Luga y Primorsk, un controvertido golpe contra un importante oleoducto y la incautación de buques cisterna.

Ust-Luga, situada en la costa sureste del Golfo de Finlandia, es un extenso complejo de procesamiento de petróleo y terminales de exportación. Según datos de Reuters, el puerto exportó 32,9 millones de toneladas métricas de productos petrolíferos el año pasado y normalmente maneja alrededor de 700.000 barriles de crudo al día.

Por otra parte, el asesor presidencial ruso Nikolái Pátrushev culpó a Occidente de ofrecer datos de inteligencia a Ucrania en sus ataques contra infraestructura civil y buques mercantes rusos.

"Con la participación directa de agencias de inteligencia occidentales, incluyendo el uso de su información, las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo ataques contra infraestructura civil y buques mercantes", sentenció Pátrushev en una reunión del Colegio Marítimo, según la agencia Interfax.

Según dijo el funcionario, quien anteriormente dirigió los servicios secretos rusos, la situación ha llevado a reforzar la seguridad de su transporte marítimo por parte de Moscú.

"Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, las fuerzas navales proporcionaron escolta directa a buques con bandera rusa en las zonas más peligrosas de los océanos del mundo", señaló.

La nueva ofensiva ucraniana se da en un momento en que el mundo está experimentando los efectos de la subida del precio de petróleo por la escalada de la guerra en Medio Oriente.

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El horror de Bucha, cuatro años después

En el terreno, varios altos diplomáticos europeos se trasladaron a Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha y expresar su respaldo a Ucrania en la guerra contra Rusia. Entre los asistentes se encontraba la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, junto a varios ministros de Exteriores del bloque.

Durante su recibimiento, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que la presencia de las delegaciones europeas demostraba que la justicia por las atrocidades cometidas por Rusia era inevitable.

Posteriormente, el grupo visitó la ciudad de Bucha, donde, según autoridades ucranianas y organizaciones de derechos humanos, las tropas rusas mataron a más de 400 personas. La ciudad fue liberada por las fuerzas ucranianas el 31 de marzo de 2022, lo que permitió el hallazgo de los cadáveres.

“Bucha se ha convertido en un símbolo de la crueldad de la guerra rusa”, declaró Kallas en X, donde publicó imágenes del lugar. Y añadió: “La UE está comprometida a garantizar que estos crímenes no queden impunes”.

En paralelo, todos los países de la Unión Europea menos Hungría firmaron una declaración conjunta en la que recuerdan a las víctimas de la masacre y abogan por juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania en el Tribunal Especial sobre el Crimen de Agresión.

Por su parte, Moscú mantiene una versión distinta de los hechos. Rusia niega que sus tropas hayan cometido atrocidades en Bucha y acusa a Ucrania de haber orquestado el incidente.

En este contexto, la ONU ha verificado la muerte de 15.364 civiles desde el inicio de la invasión, aunque ha advertido que la cifra real podría ser mayor.

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Con EFE, Reuters y AFP

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