El jefe de la junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, fue elegido vicepresidente por la cámara baja el martes, informaron funcionarios parlamentarios, lo que acerca al líder del golpe a convertirse en el jefe civil del país.

El excomandante en jefe Min Aung Hlaing lidera Myanmar desde 2021, cuando derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y desencadenó una guerra civil.

Su elección pone en marcha un proceso para cambiar el uniforme militar por ropa civil, ya que el Parlamento del país elige a tres vicepresidentes, uno de los cuales será posteriormente designado presidente.

En el hemiciclo de la cámara baja el martes por la mañana, los diputados hicieron fila ante una serie de mesas y depositaron sus papeletas en una de tres urnas transparentes.

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“La cámara baja de diputados electos anuncia al general superior Min Aung Hlaing como vicepresidente”, declaró el presidente de la cámara baja, Khin Yi, tras la votación.

El jefe de la junta obtuvo 247 de los 260 votos, según un funcionario parlamentario, de acuerdo con una retransmisión en directo.

La cámara alta eligió a Nan Ni Ni Aye, diputada regional del estado de Karen y miembro del Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), alineado con los militares, como otra vicepresidenta, informaron medios locales.

Un tercer vicepresidente será designado por el ejército.

Se espera que esta semana tenga lugar una votación del Parlamento en pleno para decidir cuál de los tres será elevado a presidente.

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Los observadores de la democracia han advertido durante mucho tiempo que el nuevo gobierno será el de un representante del poder militar, que ha gobernado Myanmar durante la mayor parte de su historia tras la independencia.

El Ejército de Myanmar se ha presentado durante años como la única fuerza capaz de evitar la fragmentación del país.

Los generales relajaron su control durante un experimento democrático de una década iniciado en 2011, permitiendo que Aung San Suu Kyi ascendiera como líder civil y dirigiera un periodo de reformas mientras el país se abría.

Sin embargo, después de que Aung San Suu Kyi derrotara al USDP por amplio margen en las elecciones de 2020, Min Aung Hlaing retomó el poder ante el temor de la pérdida de influencia militar, según analistas.

Tras cinco años de gobierno duro, el alto mando supervisó elecciones fuertemente restringidas que dieron una victoria abrumadora a los partidos pro-militares en enero.

Ahora, el USDP, dirigido e integrado por numerosos oficiales retirados, está consolidado en el Parlamento tras obtener el 80 % de los escaños electos, y se espera que el nuevo gobierno actúe en estrecha coordinación con la cúpula militar.

Se prevé que Min Aung Hlaing gestione una transición cuidadosamente orquestada hacia la presidencia, después de haber cedido el control del Ejército a su aliado Ye Win Oo el lunes.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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