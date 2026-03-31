Lo esencial:

Israel Katz anunció que Israel establecerá una "zona de seguridad" permanente en el sur del Líbano y mantendrá el control militar de todo el territorio al finalizar la guerra.

Beijing agradeció la coordinación que permitió el tránsito seguro de tres buques de bandera china por el estrecho de Ormuz.

Al menos 11 personas resultaron heridas en el centro de Israel. Impactos registrados en Tel Aviv, Bnei Brak y Petah Tikva, tras una nueva oleada de misiles lanzada por Irán.

Impactos registrados en Tel Aviv, Bnei Brak y Petah Tikva, tras una nueva oleada de misiles lanzada por Irán. Un petrolero de la Kuwait Petroleum Corporation totalmente cargado sufrió un ataque cerca del puerto de Dubái , sin que se registraran heridos ni derrames de crudo.

, sin que se registraran heridos ni derrames de crudo. El ejército de Israel confirma la muerte de cuatro soldados en combate en el sur del Líbano.

Teherán sufre explosiones y cortes de suministro eléctrico en el este y oeste de la capital tras un ataque israelí contra una subestación energética e infraestructura militar.

en el este y oeste de la capital tras un ataque israelí contra una subestación energética e infraestructura militar. El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión de emergencia este martes tras la muerte de tres cascos azules indonesios en el sur del Líbano.

A continuación, la información más importante de la jornada del 31 de marzo sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, iniciada tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales

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