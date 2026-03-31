Lo esencial:
- Israel Katz anunció que Israel establecerá una "zona de seguridad" permanente en el sur del Líbano y mantendrá el control militar de todo el territorio al finalizar la guerra.
- Beijing agradeció la coordinación que permitió el tránsito seguro de tres buques de bandera china por el estrecho de Ormuz.
- Al menos 11 personas resultaron heridas en el centro de Israel. Impactos registrados en Tel Aviv, Bnei Brak y Petah Tikva, tras una nueva oleada de misiles lanzada por Irán.
- Un petrolero de la Kuwait Petroleum Corporation totalmente cargado sufrió un ataque cerca del puerto de Dubái, sin que se registraran heridos ni derrames de crudo.
- El ejército de Israel confirma la muerte de cuatro soldados en combate en el sur del Líbano.
- Teherán sufre explosiones y cortes de suministro eléctrico en el este y oeste de la capital tras un ataque israelí contra una subestación energética e infraestructura militar.
- El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión de emergencia este martes tras la muerte de tres cascos azules indonesios en el sur del Líbano.
A continuación, la información más importante de la jornada del 31 de marzo sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, iniciada tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales
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