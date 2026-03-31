El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Japón el martes para una visita que inicialmente buscaba reforzar las asociaciones en energía nuclear e innovación espacial, pero que ahora estará dominada por la guerra en Medio Oriente.

Macron aterrizó poco antes de las 17:30 (08:30 GMT) en un Tokio, antes de una reunión prevista por la noche con varias figuras culturales, incluido un reconocido pintor de kimonos.

El miércoles mantendrá conversaciones con la primera ministra Sanae Takaichi, y “la crisis en Medio Oriente estará en el centro de las discusiones”, indicó el Elíseo antes de su gira por Asia, que también incluirá una visita a Corea del Sur.

Ambos líderes debatirán "cómo podemos tratar de encontrar soluciones comunes", añadió.

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Japón depende de Medio Oriente para el 95 % de sus importaciones de petróleo y ha tenido que recurrir a sus reservas estratégicas para mitigar el impacto del alza de los precios del combustible desde el inicio de la guerra.

Teherán ha cerrado prácticamente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas mundial, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero.

Los ministros de Economía y Finanzas del G7, que incluye a Francia y Japón, afirmaron el 30 de marzo que están listos para tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar la estabilidad del mercado energético ante las consecuencias económicas del conflicto.

El miércoles será la “primera reunión formal completa” de Macron con Takaichi, según un funcionario del ministerio de Exteriores japonés, aunque ambos ya se reunieron al margen de la cumbre del G20 en noviembre.

Entre las expectativas de las conversaciones figura mantener una "comunicación continua" con vistas a "reducir la tensión en Irán", indicó el funcionario.

También se espera que ambos países aborden cuestiones de seguridad y asociaciones en el sector espacial, y que firmen una hoja de ruta sobre energía nuclear en Japón, señaló el Elíseo.

Esta es la cuarta visita de Macron al país y se produce en un contexto de deterioro de las relaciones entre China y Japón, tras la sugerencia de Takaichi en noviembre de que Tokio podría intervenir militarmente ante un intento de China de tomar Taiwán.

Macron visitó China en diciembre.

Está previsto que él y su esposa, Brigitte, almuercen con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako el jueves, aunque la lluvia prevista para los próximos tres días en la capital japonesa podría arruinar la esperada contemplación de los cerezos en flor.

Macron permanecerá en Japón hasta el 2 de abril y luego visitará Corea del Sur por invitación del presidente Lee Jae Myung.

“Macron será el primer líder europeo en realizar una visita de Estado a Corea del Sur desde el inicio de la nueva administración”, indicó a principios de mes la oficina presidencial surcoreana.

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