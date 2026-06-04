Un ataque ucraniano dejó al menos tres muertos en Crimea, según informaron este jueves las autoridades instaladas por Moscú en la región, un día después de que Kiev atacara instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo, donde Rusia celebraba un foro económico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió de un riesgo “real” de escalada en la guerra de Ucrania, mientras Kiev subraya con estos ataques su capacidad para golpear en profundidad dentro del territorio ruso.

Ucrania describió sus ataques contra San Petersburgo como una represalia “justa” por una ola de bombardeos rusos contra su territorio.

Sergey Aksyonov, jefe instalado por Moscú en la región de Crimea, dijo la madrugada del jueves que, según informes preliminares, un ataque contra edificios no residenciales en Simferópol dejó tres muertos y siete heridos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el lugar”, escribió Aksyonov en Telegram.

El ataque se produjo cuando unas 20.000 personas de 130 países estaban previstas para asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento de tres días que en el pasado fue apodado el “Davos de Rusia”.

El presidente Vladimir Putin tiene previsto pronunciar un discurso principal en el foro el viernes, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, prometió que Rusia dará una respuesta “sistémica” a los ataques ucranianos contra la ciudad.

El humo negro provocado por los ataques era visible desde el recinto de la conferencia cuando comenzaron las primeras sesiones el miércoles.

Valeria, una empresaria moscovita de 32 años que asistía al foro, dijo a la AFP que estaba acostumbrada a la amenaza de ataques.

“Llevamos muchos años viviendo bajo este tipo de ataques”, afirmó.

Riesgo "real" de escalada

Funcionarios ucranianos dijeron que el ataque contra una terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt, en la ciudad, tenía como objetivo perturbar la conferencia.

“El foro de Petersburgo se abre con una bonita columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos”, dijo Sergiy Sternenko, asesor del ministro ucraniano de Defensa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país respondía “en consecuencia” a los bombardeos rusos.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que podamos aumentar la intensidad de nuestras respuestas”, afirmó Zelenski durante una rueda de prensa en Kiev junto al jefe de la OTAN, Mark Rutte.

El miércoles, un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania ocupado por Rusia dejó al menos siete muertos, según funcionarios instalados por Moscú.

Otras dos personas murieron, una en la región rusa de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania, y otra en la región ocupada de Járkiv, añadieron.

Mientras tanto, ataques rusos dejaron al menos 10 muertos en distintas zonas de Ucrania, según autoridades locales.

Una densa nube de humo se extiende por el cielo tras el ataque con dron ucraniano contra una terminal petrolera en San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026.

Rubio dijo ante un panel de asignaciones del Senado estadounidense que Ucrania se ha vuelto “cada vez más eficaz en la realización de ataques de largo alcance en profundidad dentro de Rusia”.

Es “una de las cosas que nos recuerda por qué es importante intentar poner fin a esta guerra, si podemos, porque el riesgo de escalada es real, más real que hace dos años”, agregó Rubio.

Al hablar antes ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Rubio lamentó la falta de avances para poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

“Hasta este momento, ninguna de las partes ha estado dispuesta a hacer concesiones, en particular del lado ruso, necesarias para lograr la paz”, dijo.

“Pero estamos preparados, y hemos dedicado e invertido una enorme cantidad de tiempo de alto nivel en ese conflicto durante el último año”, añadió.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo antes a la AFP que los ataques de Ucrania habían inquietado al Kremlin.

“Esto muestra claramente también el pánico del lado ruso: la razón por la que están aumentando los ataques terroristas que llevan a cabo en Ucrania es porque no saben qué hacer con estas cosas”, dijo Kallas en una entrevista.

“Putin está perdiendo dinero, hombres e impulso, y por eso está aumentando los ataques contra civiles”.

Rusia, por su parte, también acusó a la OTAN de intentar reforzar su control sobre los Balcanes tras los ejercicios militares “Platinum Wolf” en Serbia, y afirmó que la Alianza Atlántica se está “enroscando alrededor de Serbia como una boa constrictora”.

Moscú también sostuvo que Europa se está “armando hasta los dientes”, una dinámica que, según el Kremlin, alimenta y provoca nuevos conflictos en el continente.

Este artículo es una adaptación del texto original en inglés y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más