Las elecciones parlamentarias en Armenia se celebrarán el 7 de junio y Rusia aumenta la presión sobre su antiguo aliado por su acercamiento a Bruselas y Washington.

Rusia intenta mantener a Armenia dentro de su órbita, pero el primer ministro Nikol Pashinyan ha criticado públicamente a Moscú.

A continuación, algunas de las restricciones comerciales y advertencias emitidas por Rusia antes de la votación, en la que el partido Contrato Civil de Pashinyan se enfrenta a una serie de fuerzas opositoras, muchas de ellas prorrusas.

Gas

Armenia compró el 82% de su gas a Rusia en 2025, y el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo a Pashinyan el 1 de abril que Armenia estaba pagando 177,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos de gas, una cantidad que en Europa superaría los 600 dólares.

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“La disparidad es enorme, la diferencia es sustancial”, dijo Putin.

El 27 de mayo, el ministerio de Exteriores ruso afirmó que había advertido a Armenia que suspendería o pondría fin al suministro de petróleo, gas y diamantes en bruto baratos si Ereván seguía adelante con su intento de ingresar en la Unión Europea.

Suspensión del bloque

La Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, que ofrece un mercado único sin barreras a cinco antiguas repúblicas soviéticas, dijo el 29 de mayo que consideraría suspender a Armenia por buscar la adhesión a la UE, e instó al país a celebrar un referendo para que su población vote qué camino seguir.

Una suspensión provocaría impactos inmediatos en la economía armenia. Rusia representó alrededor del 35% del comercio exterior de Armenia en 2025, mientras que la UE representó aproximadamente el 11%, según estadísticas gubernamentales citadas por medios armenios.

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Productos frescos

Rusia es, con diferencia, el mayor mercado para los productos frescos armenios, e impuso restricciones temporales a las importaciones de tomates frescos, pepinos, pimientos, verduras de hoja y fresas armenias a partir del 30 de mayo, alegando preocupaciones fitosanitarias, según el organismo ruso de control agrícola.

El organismo impuso más restricciones, vigentes desde el 2 de junio, sobre distintos tipos de fruta, entre ellas cerezas, albaricoques, ciruelas, melocotones, nectarinas y uvas.

Desde el 3 de junio, amplió aún más esas medidas, restringiendo las importaciones de manzanas y peras, berenjenas, patatas y algunas frutas secas.

Pescado

Rusia pidió a Armenia suspender la certificación para el mercado ruso de todos los exportadores armenios de pescado, salvo dos, a partir del 2 de junio, por supuesto incumplimiento en las inspecciones de instalaciones de procesamiento pesquero.

Alcohol

El 23 de mayo, el organismo ruso de seguridad del consumidor pidió a minoristas e importadores rusos suspender la venta de ciertos productos “de calidad inferior” de vino y brandy elaborados por tres empresas armenias, informó la agencia Interfax.

Flores

El 22 de mayo, Rusia impuso restricciones temporales a productos florales armenios mientras su organismo de seguridad agrícola realiza pruebas para protegerse contra la propagación de enfermedades o plagas vegetales, informó la agencia estatal TASS.

Agua mineral

Rusia suspendió temporalmente la importación de algunos productos de agua mineral “Jermuk” el 28 de abril, después de que el organismo de seguridad del consumidor afirmara haber detectado irregularidades en el etiquetado.

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